Estos audífonos inalámbricos son más caros que un iPhone

En los últimos meses, la tendencia en auriculares se ha inclinado hacia lo inalámbrico. Hay múltiples opciones en el mercado; desde AirPods de Apple, hasta los FreeBuds de Huawei.

No obstante, hay otros participantes que también han decidido formar parte de este mercado y tenemos el claro ejemplo de Louis Vuitton, compañía de moda que decidió aliarse con Master & Dynamic, una marca que goza de gran reputación en términos de audio, para presentar unos nuevos auriculares inalámbricos totalmente enfocados al estatus.

Más allá de las características de estos auriculares, lo que más destaca es su precio, ya que salen al mercado por $1,090 dólares ($20,500.00 MXN aproximadamente). Para poner eso en perspectiva, un iPhone 11 Pro de 64 GB tiene un costo aproximado de 999 dólares, indica Unocero.

Lo que más extraña del precio de este diseño en particular, es el hecho de que los inalámbricos principales de Master & Dynamic que no son los de Louis Vuitton, tienen muchas de las mismas características, pero su precio sólo es de 299 dólares. Hablamos del modelo MW07 Plus.

Los auriculares de Louis Vuitton son los nuevos Horizon Earphones y se caracterizan por tener un modo de cancelación activa, un modo de audición ambiental y un rango de Bluetooth 5.0 de hasta 30 metros aproximadamente.

La duración de la batería tiene hasta 10 horas de autonomía con una sola carga y 30 horas en total con el estuche.

Esta no sería la primera vez que vemos unos audífonos inalámbricos de lujo; de hecho, una compañía de prestigio llamada Caviar convirtió los AirPods en auriculares de oro, dejando de lado en su totalidad todos los componentes de plástico.

Quizá no tienes ese dinero para poder adquirir dichos auriculares inalámbricos, pero si quieres unos más económicos, te mostramos algunos consejos para conseguirlos a continuación: