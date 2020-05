Estos 2 videojuegos fueron clasificados para su lanzamiento para PS3

Dos videojuegos de la saga GTA o Grand Theft Auto han sido registrados para aparecer en la PlayStation 3 después de 14 años desde su lanzamiento, según el portal oficial de PEGI, los dos títulos de GTA están registrados por la propia Take Two Interactive en Europa, publica larepublica.

Se trata de los primeros videojuegos de Grand Theft Auto, que nunca llegaron a publicarse en la PS3, se debe recordar que esta consola de Sony no solo dejó de comercializarse hace ya algunos años, sino que no cuenta con soporte oficial desde marzo de 2019. Aun así, que el sistema de clasificación europeo llegue a publicar no uno, sino dos títulos para la misma plataforma, hace poco probable que se trate de un error por la cantidad de filtros necesarios para ello.

Entre las especulaciones más aceptadas está la posibilidad de que tanto GTA como GTA 2 aparezcan próximamente en el servicio PS Now, que ofrece videojuegos por streaming. Por supuesto, podría tratarse de un caso único en Europa, pues PEGI solo clasifica para dicha región.

La PS3 nunca llegó a recibir los dos primeros videojuegos de Grand Theft Auto como lanzamiento propio pues todos sus modelos son compatibles con el catálogo de la primera PlayStation, para la cual estos títulos fueron publicados.

Hasta el momento de esta redacción, ni Sony ni Rockstar han emitido comentario alguno sobre esta curiosa clasificación para PS3 y el servicio de PS Now no incluye, hasta ahora, alguno de estos juegos en su catálogo.