Esto es lo que ha ahorrado una familia en tres meses con los techos solares de Tesla

Una de las primeras personas en hacerse con el techo solar de Tesla con Powerwalls fue la familia Neumann en el norte de California. Un vídeo en su canal de YouTube muestra las ventajas y el ahorro obtenido tras los primeros meses.

La instalación tuvo lugar en el mes de enero y el montante final fue de 83.000 dólares antes de los incentivos. El vídeo que han subido tras los primeros 100 días, alrededor de tres meses, muestra que han ahorrado más de 400 dólares en comparación con sus facturas de electricidad anteriores.

También comentan varios aspectos interesantes. Por ejemplo, explican que únicamente tuvieron un problema con los Powerwalls unos días después de que se encendió el sistema y Tesla lo solucionó rápidamente.

Más datos. Entre el techo solar y las Powerwall, el hogar ha estado prácticamente sin necesidad de conexión a la red la mayoría de los días. El único momento en que tuvieron que extraer la electricidad de la red de manera significativa fue cuando tuvieron una ola de calor y estuvieron usando más de lo normal el aire acondicionado, indica Gizmodo.

Por último, la familia también explica que con la llegada del equipo de Tesla han modificado algunos hábitos. Ahora realizan algunas de las tareas más intensivas en energía durante las horas pico de energía solar en lugar de hacerlas de noche.

También tuvieron un corte de energía y dicen que no se habrían dado cuenta si no fuera por la notificación de la aplicación Tesla (en ese momento decidieron conservar algo de energía ya que no sabían cuánto duraría la interrupción).