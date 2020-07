Esto es lo que Apple pagará por el escándalo de los iPhone con obsolescencia programada

En 2017 Apple vivió uno de sus escándalos más grandes, el cual tenía que ver con la obsolescencia programada, esto después de que varios usuarios vieran un decremento en el rendimiento de sus teléfonos con nuevas actualizaciones. Poco tiempo después Apple aceptó que hacía esto adrede para cuidar la experiencia de uso de sus teléfonos, pues de permitirles tener el mismo rendimiento podría haber un problema con las baterías más viejas y ocasionar reinicios forzosos cada cierto tiempo.

El enojo de los usuarios fue tal que se hicieron varias demandas colectivas contra Apple por la situación, y la compañía tuvo que trabajar en una actualización que permitiera evitar esta baja de rendimiento, aunque pudiera provocar problemas con la experiencia de uso.

Apple tendrá que pagar a los usuarios

La compañía de Cupertino ha llegado a un acuerdo con los promotores de la demanda colectiva en los Estados Unidos, por lo que pagará hasta un máximo de 25 dólares a cada persona dentro de la demanda que sufrieron por esta situación, indica Unocero.

La cantidad de indemnizados todavía no se ha revelado, y esa es la razón por la que la cifra de 25 dólares puede variar y ser menos, sin embargo, todos aquellos afectados pueden ingresar en este sitio web para reclamar un pago por las fallas en sus teléfonos, siempre y cuando hayan participado en la demanda colectiva.

Esto solo es válido para usuarios en los Estados Unidos que compraron un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, o iPhone SE con iOS 10.2.1, o iPhone 7 y iPhone 7 Plus con iOS 11.2.

Una vez que un usuario acepta el pago, entonces ya no podrá demandar a Apple por esta situación.

La compañía también aclara que esto no significa que su decisión sea mala, pues ellos argumentan que era algo necesario para seguir garantizando una buena experiencia de uso en sus dispositivos más viejos, pero que han tomado esta decisión para evitar tener un proceso judicial caro y largo.

¿Sucederá en otros países?

Estados Unidos no fue el único país con demandas colectivas por la situación, pero de momento no hay información sobre una situación similar en otras regiones del mundo. En Francia por ejemplo la compañía fue multada por 25 millones de euros después de una investigación al respecto.