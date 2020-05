Este verano se lanzará una versión renombrada y actualizada de CBS All Access

ViacomCBS anunció esta mañana una versión renovada y ampliada del servicio de transmisión CBS All Access. El servicio, ahora administrado por ViacomCBS luego de la fusión , hoy ofrece una combinación de TV en vivo, video a pedido, programación original, transmisión de noticias, estaciones de transmisión locales y deportes. Ahora, la compañía está acelerando su plan para convertirla en una oferta más amplia al incorporar TV y películas de toda la cartera de marcas de ViacomCBS, incluidos Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Smithsonian y Paramount. También planea expandir su línea de contenido original y ofertas de noticias y deportes, dijo la compañía.

Estos esfuerzos ya están en marcha antes del gran relanzamiento.

Estos incluyen ganadores del Oscar como:

"El Padrino"

"Términos de cariño"

"Verdad incómoda

"Star Trek: Primer contacto"

Patriot Games

What's Eating Gilbert Grape"

Airplane!

The Hours

The First Wives Club

Pretty in Pink

To Catch a Thief "y otros.

"Expandir la biblioteca de películas de CBS All Access 'con estos títulos icónicos de Paramount Pictures es solo una de las muchas formas en que estamos integrando el fenomenal catálogo de IP disponible para nosotros dentro de la familia ViacomCBS", dijo Julie McNamara, EVP & CBS All Access Jefe de Programación, en un comunicado. "El servicio está en una trayectoria de crecimiento con dos meses récord en marzo y abril, y esperamos brindar aún más contenido premium y valor a nuestros suscriptores en los próximos meses".

Durante la llamada de ganancias con los inversores, el CEO de ViacomCBS, Bob Bakish, ofreció más detalles sobre lo que implicará el renombrado servicio CBS All Access cuando se relanza este verano.

Si bien el servicio exhibirá las mayores franquicias de la compañía y el contenido de la biblioteca profunda, no se basará únicamente en el contenido del catálogo para atraer a los espectadores. También aprovechará la propiedad intelectual de la compañía, como ya lo han hecho sus programas originales como "Star Trek: Discovery", "Star Trek: Picard" y "The Good Wife", "The Good Fight". Y continuará promoviendo sus ofertas deportivas, que incluirán su transmisión continua de juegos de la NFL, así como los de otras ligas como la NCAA y la PGA.

Además, Bakish señaló que el nuevo servicio no se está construyendo desde cero, sino que se basará en la plataforma tecnológica existente de CBS All Access.

La compañía había aludido a sus planes para CBS All Access en febrero, describiendo su futuro como un producto de "Casa de Marcas" que también se expandirá más allá de los Estados Unidos a través de una variedad de acuerdos de distribución.

ViacomCBS aún no ha revelado detalles clave, como sus planes de precios o su nuevo nombre, pero el marco temporal del lanzamiento del "verano 2020" es nuevo. La compañía también dijo que su lanzamiento internacional está previsto para algún momento "en los próximos 12 meses".

La noticia del relanzamiento llega en un momento en que los servicios de transmisión están experimentando ganancias significativas a medida que los consumidores atrapados en sus hogares durante la cuarentena del coronavirus buscan más entretenimiento. En este entorno, NBCU ha lanzado su servicio Peacock y el HBO MAX de WarnerMedia está a la vuelta de la esquina. Recientemente lanzado Disney + también se ha beneficiado del aumento en la demanda de los consumidores para llegar a 54.5 millones de suscriptores en los cinco meses posteriores a su debut en los Estados Unidos.

El cambio de nombre de CBS All Access también puede tener una buena oportunidad de ganar audiencia, dado que ya está viendo un mayor uso e interés en medio de la pandemia de coronavirus. La compañía dijo que sus servicios de transmisión doméstica, CBS All Access y Showtime combinados, aumentaron un 50% año tras año para llegar a 13.5 millones de suscriptores totales al final del primer trimestre. Tanto CBS All Access como Showtime también rompieron sus propios récords de suscripciones, transmisiones y tiempo visto en el trimestre.

Las acciones de la compañía subieron un 16% debido a la noticia del aumento en las suscripciones de transmisión y el acuerdo ampliado con YouTube TV, a pesar de la disminución del 19% en los ingresos publicitarios que vio en el trimestre.

ViacomCBS informó una disminución de los ingresos del 6% en el primer trimestre a $ 6.67 millones, en parte relacionada con los impactos del coronavirus, incluida la cancelación de March Madness . La ganancia fue de $ 516 millones, o 84 centavos por acción, por debajo de $ 1.96 mil millones en el trimestre del año anterior, o $ 3.20 por acción.