Este mapa muestra las zonas de la Tierra menos afectadas por el ser humano

Un mapa recién creado revela los lugares "más salvajes" de la Tierra, lugares donde los humanos tienen el menor impacto. Los hallazgos podrían usarse para apoyar el impulso de reservar la mitad de la Tierra para la naturaleza, dicen sus autores.

Aproximadamente la mitad de la tierra tiene un impacto humano mínimo.

Una compilación de cuatro métodos para mapear el impacto humano revela en detalle dónde se considera que la influencia de la humanidad en el mundo natural es.

"Si desea saber en qué parte del mundo puede encontrar un lugar que aún no haya sido transformado por la agricultura, la infraestructura o los asentamientos, este mapa es dónde encontrarlo", dice Erle Ellis, ecólogo global de la Universidad. del condado de Maryland Baltimore que contribuyó al análisis. "Existe un consenso muy fuerte sobre dónde están estos lugares".

El mapa, publicado hoy en la revista Global Change Biology, combina cuatro modelos desarrollados de forma independiente para determinar dónde la humanidad deja sus huellas digitales, cada una utilizando diferentes indicadores de actividad.

Los cuatro modelos utilizan población humana, áreas urbanizadas y tierras de cultivo como insumos, pero luego comienzan a especializarse. El índice Global Human Footprint también utiliza carreteras, líneas ferroviarias, vías navegables, luces nocturnas y pastizales para identificar los lugares donde la humanidad es menos notable.

El proyecto de biomas antropogénicos mapea varios tipos de ecosistemas poblados, como los " pastizales residenciales " de África, donde los pastores viven en densidades medias. Los mapas de modificación humana global y áreas de bajo impacto son intentos más recientes de identificar dónde no están los humanos.

mbos incluyen datos sobre la densidad del ganado; el primero también analiza la minería y la producción de energía y el segundo incluye datos sobre áreas protegidas y deforestación.

Los investigadores detrás de los diversos esfuerzos decidieron unirse y ver qué tan bien se superponían sus mapas; bastante bien, resulta.

Todos los mapas coincidieron en que aproximadamente la mitad de la Tierra muestra un impacto humano "bajo", y aproximadamente la mitad de eso, una cuarta parte de la superficie libre de hielo del planeta, podría describirse como un impacto humano "muy bajo". En su mayoría, los mapas asignaron los mismos lugares a esas categorías. No es sorprendente, dicen sus creadores, ya que la mayoría de las áreas que se ajustan a esta categoría son muy frías, como la tundra y el bosque boreal que se extiende por el extremo norte de América y Eurasia, o muy cálidas, como los desiertos del mundo.

Cada mapa analizó la evidencia de la transformación humana contemporánea, por lo que las áreas que fueron cambiadas por humanos en el pasado pero que no tienen muchas luces, carreteras o personas ahora se clasifican como de bajo impacto.

Por ejemplo, la investigación arqueológica y los estudios ecológicos de especies arbóreas sugieren cada vez más que la selva amazónica estuvo densamente poblada y cuidadosamente manejada por humanos durante siglos . Capas de carbón de leña controlada y arboledas de árboles que fueron claramente plantadas por personas, como las palmas de açaí y el cacao, todavía dan fe de esos días. Pero dado que el bosque actualmente no tiene extensas tierras de cultivo o infraestructura importante, gran parte de la Amazonía está clasificada como de "bajo impacto" en el mapa.

Apoyo para salvar la mitad del planeta

Los investigadores dicen que debido a que el 50 por ciento de la Tierra tiene solo bajos niveles de impactos humanos, se pueden lograr llamativos para preservar la mitad del planeta para la naturaleza. El autor principal Jason Riggio, ecólogo espacial de la Universidad de California, Davis, espera que el mapa pueda reforzar el caso para hacer oficial el objetivo de proteger la mitad del planeta para 2050 en la próxima reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica , programada para 2021.

Riggio dice que el grupo no recomienda que las áreas de bajo impacto se conviertan en parques estrictamente protegidos. Incluso muchas de las áreas de impacto "muy bajo" tienen gente en ellas. "No se trata de excluir a las personas o establecer parques nacionales donde las personas no pueden hacer ningún uso", dice Riggio.

En cambio, dice, tales áreas podrían ser manejadas tanto para la vida silvestre como para el uso humano, como las granjas de café certificadas como "amigables para las aves" por la Sociedad Audubon . Estas granjas cultivan granos de café bajo un dosel de árboles forestales que proporcionan hábitat para las aves.

¿Pero qué mitad ahorrar?

Sin embargo, no es obvio que los esfuerzos de protección deberían centrarse solo en áreas de bajo impacto.

El nuevo mapa también muestra que las áreas de bajo impacto no están distribuidas de manera uniforme entre los tipos de ecosistemas. Menos del uno por ciento de los pastizales templados, los bosques tropicales de coníferas y los bosques secos tropicales tienen una influencia humana muy baja.

Y si bien preservar la "naturaleza" en gran parte intacta es un objetivo importante para muchos, no siempre es donde se encuentran la mayoría de las especies de plantas y animales. A nivel mundial, los trópicos tienen muchas más especies que los ecosistemas más cercanos a los polos, pero los trópicos también tienen mucha gente, según Maria Dornelas , ecóloga de la Universidad de St. Andrews en Escocia.

Pero, dice Dornelas, "si solo conservamos los bosques tropicales, perdemos todos los osos polares y todas las plantas de tundra y todas las especies del desierto".

Dornelas y sus colegas crearon recientemente su propio mapa global, que analiza las amenazas a las especies de plantas y animales, desde el cambio climático hasta la deforestación y la contaminación. Su mapa se ve bastante diferente, con puntos críticos de amenazas en la India, el norte de Europa y el Mar Oriental de China. Destaca el hecho de que, sin protección o restauración, las especies y los ecosistemas en áreas con alto impacto humano pueden ser más propensos a desaparecer.

Al final, ningún mapa puede decirle a la humanidad lo que debemos proteger. ¿Deberíamos enfocarnos en áreas de bajo impacto para preservar los lugares “salvajes”, o en áreas de alto impacto donde las amenazas a las especies son más urgentes?

"En última instancia, este es un mapa de las sociedades humanas, no un mapa de la naturaleza", dice Ellis. "La forma de interpretar este mapa en relación con la naturaleza depende de cuáles sean sus valores".