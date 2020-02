Está cerca el modo de recuperación de tu iPhone sin conectarlo a un ordenador

El "Modo Recuperación" de iOS es una de las mejores alternativas cuando necesitas resolver algún inconveniente con tu iPhone. Sin embargo, probablemente su mayor defecto es que debes conectar el terminal a un ordenador para iniciar el proceso, lo cual en esta época pudiera resultar inadecuado si tomamos en cuenta que los dispositivos móviles cada vez son más independientes. La buena noticia es que Apple ya estaría trabando en una solución para prescindir de la computadora —y los cables— en el "Recovery Mode".

Y es que el portal 9To5Mac ha encontrado pistas de un nuevo modo de recuperación que funciona a través de internet. Su nombre es "OS Recovery", y está escondido en la última beta de iOS 13.4. A pesar de que esta versión está próxima a ver la luz, de momento no es posible asegurar que la modalidad estará disponible en la actualización del sistema operativo.

De hecho, el citado medio aclara que todavía se encuentra en fase de desarrollo; ni siquiera se puede probar, indica Hipertextual.

Aunque iOS 13.4 no ofrece una descripción sobre el funcionamiento de "OS Recovery", la fuente señala que permitiría que un iPhone, iPad, Apple Watch e incluso el HomePod entren en modo recuperación sin la necesidad de conectarlo a un ordenador. No obstante, no sería la primera vez que Apple explora una característica similar, pues macOS ya la integra desde hace muchos años. Una MacBook Pro, por ejemplo, puede tener su almacenamiento vacío y hacer uso de "Internet Recovery" para descargar e instalar la última versión del sistema.

El pasado diciembre, Ming-Chi Kuo, quien cuenta con una reputación intachable tal momento de informar sobre futuros productos de Apple, reveló que los de Cupertino planeaban eliminar el puerto Lightning en el iPhone de 2021. Lo normal sería pensar en que sería sustituido por el esperado USB-C, sin embargo, el analista dejó entrever que al menos un modelo no llevaría ningún puerto. La información de hoy se alinea con un futuro totalmente inalámbrico para despedirse de los cables.

Además de "OS Recovery", recientemente te contamos que iOS 13.4 podría dar la bienvenida a CarKey, una API (Interfaz de programación de aplicaciones, por sus siglas en inglés) cuyo objetivo es convertir un iPhone o Apple Watch en una llave digital para abrir o encender tu vehículo. Desde luego, se ayudaría del NFC, por lo que el fabricante automotriz necesita habilitar la compatibilidad. 9To5Mac aseguró que Apple ya trabaja con varas empresas de coches para que integren CarKey en sus propuestas.