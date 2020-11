Esta IA puede saber si tienes coronavirus con solo escuchar tu tos

Siento que cada vez que toso en estos días me desencadena un mini ataque de pánico que rápidamente trato de sofocar con un chorro constante de té de manzanilla. Afortunadamente, los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts han descubierto una manera de medir si una persona tiene covid-19 solo por el sonido de su tos, por lo que pronto podré relajar a mi hipocondríaco interno.

La herramienta utiliza redes neuronales que pueden detectar los cambios sutiles en la tos de una persona que indican si está infectada, incluso si no tiene ningún otro síntoma. Las personas asintomáticas infectadas con covid-19 son un vector del virus que es particularmente difícil de manejar, en parte porque es menos probable que se hagan la prueba porque, ¿por qué lo harían si se sienten bien, verdad? Por tanto, los portadores podrían infectar a otros sin siquiera darse cuenta.

Pero incluso los portadores asintomáticos tienen una señal que muestra que están infectados, encontraron los investigadores del MIT. Todo está en la tos.

La diferencia entre la tos de una persona sana y la tos de alguien infectado con el virus es tan leve que es imperceptible para el oído humano. Así que el equipo desarrolló una IA para detectar estas pequeñas diferencias utilizando decenas de miles de muestras grabadas de toses y palabras habladas. Y ha sido ridículamente precisa en las primeras pruebas, reconociendo el 98,5% de las toses de personas con casos confirmados de covid-19 y el 100% de las toses de personas asintomáticas.

Así es como funciona. Una red neuronal mide los sonidos asociados con la fuerza de las cuerdas vocales, mientras que otra detecta señales relacionadas con el estado emocional de una persona, como la frustración, que puede producir un “afecto plano”. Una tercera red escucha cambios sutiles en el rendimiento respiratorio y pulmonar. Luego, el equipo combinó los tres modelos y los superpuso con un algoritmo para detectar la degradación muscular.

Los médicos saben desde hace años que la tos de un paciente puede revelar pistas importantes sobre su salud. Incluso antes de los tiempos de la pandemia (Dios, ¿recuerdas esos?), los grupos de investigación capacitaron a la IA para detectar otras enfermedades como la neumonía y el asma solo por el sonido.

Sin embargo, la investigación no está exenta de límites. Los científicos del MIT advirtieron que, incluso con el nivel de precisión logrado hasta ahora, las personas no deberían usar esta IA como sustituto de la prueba del covid-19. También afirmaron que no se creó para diagnosticar a las personas que exhiben activamente síntomas de covid-19.

Sin embargo, la tecnología aún podría desempeñar un papel vital como herramienta de detección del virus. Según los informes, el equipo está desarrollando una aplicación gratuita “fácil de usar” que se puede utilizar como una práctica herramienta de preselección para las personas que no muestran ningún síntoma pero les preocupa que puedan estar infectadas, indica Gizmodo.

Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon han estado trabajando en una aplicación similar llamada COVID Voice Detector que, como su nombre indica, podría determinar si alguien tiene covid-19 solo por el sonido de su voz. Muy pronto, solo tendrás que toser o hablar por teléfono para averiguar si es seguro pasar el rato con la gente. O tal vez ni siquiera eso:

“Las pandemias podrían ser cosa del pasado si las herramientas de preselección están siempre en segundo plano y se mejoran constantemente”, escribieron los investigadores, insinuando una especie de escenario de Informe de minorías biológicas que, sin duda, sería una pesadilla de privacidad.

Sí, eso va a ser un “no” de mi parte. Puede que esté bien toser por teléfono, pero ya tengo suficiente ansiedad relacionada con el covid sin que la policía de sanidad me rodee como esos tipos de trajes amarillos de Monster’s Inc. cada vez que toso.