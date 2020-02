España rechaza que se cancele el Mobile World Congress

CIUDAD DE MÉXICO.- Los organizadores de la feria de tecnología móvil más grande del mundo insistieron el jueves en que cancelaron el Mobile World Congress anual debido a preocupaciones de salud y seguridad por el brote de virus en China. Pero el gobierno español no estuvo de acuerdo, insinuando que había otro motivo para la cancelación.



"Esta es una situación muy difícil y una decisión muy difícil que hemos tomado", dijo Mats Granryd, director general de GSMA, a los periodistas en Barcelona el jueves, un día después de que cancelaron el evento.



"Nuestras prioridades han sido muy claras y muy simples: la primera es la salud y la seguridad de todos los involucrados en el espectáculo y la segunda prioridad es la reputación del MWC y este evento aquí en Barcelona".



La decisión de descartar el evento del 24 al 27 de febrero en Barcelona se tomó después de que docenas de compañías tecnológicas y operadores inalámbricos abandonaron el virus COVID-19, incluidas grandes compañías como Ericsson, Nokia, Sony, Amazon, Intel y LG. Las compañías citaron preocupaciones por la seguridad del personal y los visitantes.



Pero el gobierno español dijo en un comunicado el jueves que "cree que no son las razones de salud pública en España las que han motivado la cancelación".



"No hay ninguna razón de salud pública para no celebrar eventos de este tipo en nuestro país", agregó el gobierno. No dijo qué razones creía que estaban detrás de la decisión.



España solo tiene dos personas infectadas con el virus, ninguna de las cuales se encuentra en Barcelona.



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sentada junto a Granryd, también dijo, “ni en Barcelona, Cataluña o España existe ningún problema de salud hoy en día. No hay una razón local "para cancelar.



Granryd dijo que la decisión no tuvo nada que ver con las diferencias comerciales entre China y Estados Unidos, como lo sugirió un reportero que señaló que algunos de los que habían cancelado estaban en eventos en Amsterdam.



"Absolutamente no. Con todos los que he hablado, este es un problema de salud y seguridad, preocupación de viaje, preocupación de tener que poner recursos críticos de negocios en cuarentena durante 14 días, por lo que no tiene nada que ver con otra cosa que no sea la situación de fuerza mayor de tener coronavirus. enfermedad que se propaga en el planeta ", dijo Granryd.



John Hoffman, director ejecutivo de GSMA, enfatizó que estaban tratando con "personas críticas para el negocio", incluidos 8,000 CEOs. Dijo que "había una gran preocupación por interrumpir sus negocios no solo ahora sino en el futuro".



Granryd dijo que GSMA no podía discutir los costos de la cancelación, ya que eran "primeros días".

"No se trata de dinero", agregó.

Hoffman dijo que habían considerado un evento reducido pero "todos nuestros compradores han indicado que no asistirían".



Dijo que revisaron los datos el miércoles y concluyeron que "la gran mayoría de los que planearon asistir no iban a estar allí".



Dijo que no era posible posponer el evento porque era imposible saber cuándo cambiaría la situación.



Al describirlo como "un día muy oscuro", Hoffman dijo que, sin embargo, el grupo esperaba celebrar el evento nuevamente en Barcelona en 2021. El ayuntamiento de Barcelona y el gobierno nacional dieron la bienvenida a esto.



Originalmente se esperaba que el espectáculo atrajera a más de 100,000 visitantes de aproximadamente 200 países, incluidos 5,000-6,000 de China.



La decisión será un gran golpe económico para la ciudad, que ha sido sede del evento durante 14 años.



Colau dijo que "el impacto local será muy sustancial" y que las autoridades consultarán con los sectores afectados para ver cómo pueden reducir el dolor financiero.



El programa normalmente representa una gran fuente de ingresos para hoteles, restaurantes y compañías de taxis. Las autoridades estimaron que el programa generaría 473 millones de euros ($ 516 millones) y más de 14,000 empleos a tiempo parcial para la economía local.