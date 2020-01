Equipos mexicanos Estral e Infinity logran pasar al LATAM Masters

Los equipos mexicanos Estral Esports e Infinity Esports lograron su pase al LATAM Masters del videojuego Tom Clancy's Rainbow Six: Siege que se llevará a cabo el 1 de febrero en Ciudad de México y en el que enfrentarán a los sudamericanos Nocturns y Undead.



Estral ganó la primera semifinal a Timbers Esports, equipo del youtuber mexicano Werevertumorro e Infinity hizo lo propio en la segunda ante Atheris, en una partida que se fue a la prórroga.

Estral dio la sorpresa en la primera semifinal del Mexico Challengers del videojuego Rainbow Six Siege. Estral, debutante en este torneo, derrotó a una de las organizaciones más grandes del país en los eSports, Timbers.Banco, el primer mapa jugado y seleccionado por Timbers, no pudo ir hacia el lado de ellos. El primer rol de la partida fue Estral defendiendo y Timbers atacando.Las primeras dos rondas quedaron empatadas, con ambas escuadras demostrando que no iban a buscar hacer un duelo agresivo si las circunstancias no lo ameritaban.Para el cambio de roles, el marcador continúo empatado 3-3; Estral tiraba todos los pronósticos. Quedaba jugar como atacantes en un mapa ajeno, pero que conocían bien.

En el rol ofensivo, los Dioses Egipcios arrasaron con las cuatro rondas para poner el 7-3 final y demostrarle a Timbers que la juventud no iba a ser inconveniente en este enfrentamiento.Costline, el mapa dos, éste escogido por Estral, fue más parejo. De nuevo los egipcios fueron quienes iniciaron en el rol defensivo e inició con la tónica de Banco, ganando la primera y segunda ronda.Timbers ajustó para empatar 2-2, fue a por todo para acabar con sus rivales lo más pronto posible pero, sin embargo, Estral ajustó para cerrar su rol defensivo con dos victorias y demostrar que no sólo es bueno en ataque.En el cambio de roles, Timbers resucitó para amarrar las dos primeras y empatar el marcador 4-4, pero Estral venció en las tres finales para convertirse en el primer representante de México en el LATAM Masters.Infinity, campeón mexicano actual, revivió la final disputada hace unos meses ante Atheris, que dio pelea hasta el final.Al igual que en la primera semifinal, Banco fue el primer mapa. Infinity fue el equipo que tomó primero el rol de defensor y de nuevo la dos primeras rondas fue una para cada equipo.Pero eso fue todo porque Infinity mostró por qué era el rival a vencer y cerró el cambio de roles en el primer mapa con un 5-1, a dos de ganar el primer punto y con su jugador Xigmaz con 13 asesinatos.Sin embargo, con Atheris defendiendo puso el marcador 6-5, a punto de lograr la remontada en contra de Infinity, pero éstos, de la mano de Xigmaz, pudieron ganar el punto en el mapa elegido con Atheris.El mapa 2, Frontera, escogido por Infinity, fue más parejo que el primero. Éste tuvo que irse hasta la prórroga a pesar de que Infinity llegó a tener un marcador de 6-4. Al final, el campeón revalidó el título y ganó el segundo pase al LATAM Masters.