Encuentran el primer auto eléctrico en serie abandonado en un estacionamiento

Existen muchas teorías sobre el abrupto final que tuvieron los modelos GM EV1, el primer automóvil eléctrico de serie de un fabricante de automóviles moderno. En cualquier caso, la historia final cuenta que General Motors ordenó la destrucción de todas las unidades. Al menos uno se encuentra abandonado en un parking de Atlanta.

La leyenda y la historia de este modelo de la década de 1990 es tal, que incluso el mismo Elon Musk ha contado en más de una ocasión que su desaparición supuso uno de los detonantes para que fundara Tesla años después, indica Gizmodo.

Según la historia oficial, los 1.117 EV1 fueron retirados y destruidos en un desierto de Arizona después de que el proyecto fuera declarado un experimento fallido. La verdadera razón de fondo de un vehículo que se había adelantado a sus tiempos (tenía una autonomía de 200 kilómetros en 1996) es algo turbia, pero probablemente se debió a una trama de intereses donde se mezclaban políticos, petroleras y fabricantes.

Dicho todo esto, uno es seguro que escapó a la trituradora. Y es que la semana pasada, el usuario de Twitter Jacob Hoyle publicó tres imágenes de un GM EV1 aparentemente abandonado en un parking de Atlanta. “Encontré un EV1 hoy”, tuiteó casualmente, como si estuviera hablando de un vehículo normal.

A través de las imágenes vemos un auto que parece estar en buen estado (además de sucio). No sé quién habrá dejado abandonada esta joya histórica de los automóviles, pero es una verdadera pena que después de haber sobrevivido no esté guardado y en perfecto estado en algún lugar que no sea un simple parking.

Por cierto, se sabe que al menos existe un modelo en manos privadas, o eso contó en su día el director de cine Francis Ford Coppola, quien le dijo a Jay Leno que se lo ocultó a GM en 2003 porque lo amaba demasiado y no quería verlo destruido.