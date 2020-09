En octubre Pokémon Go ya no será compatible con estos dispositivos

A partir del mes de octubre, los jugadores de Pokémon Go ya no podrán acceder a la aplicación desde dispositivos que utilicen Android 5, iOS 10 e iOS 11, así como para dispositivos iPhone 5s y iPhone 6.

A través de las redes sociales, Niantic informó que será en su siguiente actualización cuando se deje fuera a esos dispositivos, pero aclaró que el resto no tendrán ninguna afectación.

“Los entrenadores con dispositivos que no se enumeran específicamente aquí no se verán afectados y no es necesario que realicen ninguna acción”.

El desarrollador Niantic espera que esta medida afecte a un porcentaje muy pequeño de los jugadores activos diarios, indica 24 Horas.

Sobre los dispositivos iPhone 5s y iPhone 6, declaró a medios que pese a que puedan actualizarse para ejecutar iOS 12, tienen sólo 1 GB de RAM y no quieren “detener el desarrollo y la implementación de funciones para la gran mayoría de jugadores que tienen teléfonos más robustos”.

Los entrenadores que utilicen los dispositivos afectados dejarán de poder acceder a Pokémon GO, así como a las Pokémonedas y los objetos obtenidos en sus cuentas cuando la actualización de la versión 0.189 esté activa a mediados de octubre.

El equipo de Pokémon GO animó a los jugadores que usen alguno de los dispositivos incluidos en la lista a que consideren la opción de actualizarlos si desean seguir con la aplicación.

“Aseguraos de guardar la información de la cuenta y la contraseña en algún lugar para poder volver a iniciar sesión en otro dispositivo”.

Advirtió que aunque sea posible instalar y ejecutar Pokémon GO en estos dispositivos tras la publicación de la versión 0.189, no podrán ofrecer compatibilidad en caso de que surjan problemas técnicos.