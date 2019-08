En 2023 se duplicara la inversión en la nube, llegando a un billón de dólares

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente diversos tipos de compañías en el mundo, dependen cada vez más de la nube para satisfacer sus necesidades de tecnologías de la información. En este sentido "The Cloud" tiene un papel fundamental en la colaboración, comunicación, desarrollo de software y análisis de datos.

La tasa de adopción de este tipo de soluciones continuará creciendo, así lo muestra "Make it work: the future of collaboration and productivity", una investigación encabezada por Google.

El interés de las empresas por aprovechar los beneficios de las soluciones en la nube impactará las inversiones que se hacen en esta tecnología. De acuerdo con el reporte, la inversión global en tecnología en la nube alcanzará el billón de dólares para 2023, lo que representa más del doble de la cantidad gastada en 2018.

Pero mientras aumenta la inversión en tecnología basada en la nube, se estima que la falta de productividad de los colaboradores, provocada por dedicar su tiempo a tareas repetitivas, generó pérdidas por 7 billones de dólares a distintas organizaciones a nivel global.

En países como Estados Unidos, por ejemplo, los trabajadores señalan que pierden 60% de su semana laboral ejecutando actividades repetitivas o realizando otras tareas que no forman parte de sus principales deberes de trabajo.

Las soluciones empresariales basadas en la nube tienen un mayor impacto en la velocidad y la productividad, principalmente por la automatización.

La investigación revela una expectativa generalizada de que la automatización puede aligerar la carga de las tareas rutinarias. El 58% de los trabajadores globales cree que la automatización los liberará para desarrollar tareas más interesantes, mientras que 65% concuerda que la automatización elimina tareas manuales y repetitivas.

Otra de las ventajas que entregan las herramientas y soluciones basadas en la nube se relaciona con el rápido y fácil acceso que tienen los colaboradores a la información. La investigación muestra que las personas hacen un mejor trabajo cuando tienen acceso rápido y fácil al conocimiento colectivo y a la información que necesitan para hacer su desempeñarlo.

De acuerdo con el reporte, los empleados globales piensan que el intercambio de conocimientos en tiempo real conduce a una mayor capacidad de respuesta o agilidad (69%), a la toma de decisiones más rápida o mejores (63%), a un mayor compromiso o satisfacción de los empleados (59%) y a un mayor ahorro de tiempo y eficiencia (58%).

La flexibilidad representa también otro beneficio de este tipo de tecnología. La investigación demostró que este valor mejora la productividad y la felicidad de los empleados, además de que ayuda a las empresas a atraer y retener al mejor talento. Cuando las empresas ofrecen opciones de trabajo flexibles, las personas obtienen más control sobre dónde y cuándo ser productivos, para equilibrar sus responsabilidades laborales y su vida personal.

De manera reveladora, los empleados de hoy harían todo lo posible para lograr una mayor flexibilidad, así lo demuestran las cifras: el 54% cambiaría de trabajo, el 40% asumiría mayores cargas de trabajo, el 31% pagaría por su propia tecnología y el 24% renunciaría a los beneficios de la compañía.