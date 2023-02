Emulador de Xbox 360 para Xbox Series X/S es la sensación

Una confusión provocada por Microsoft anticipó el cierre de la tienda digital de Xbox 360, algo que no tardó en ser criticado, pero la compañía dijo que no lo haría, sin embargo, los entusiastas ya dieron una solución para cuando pase.

Estas plataformas digitales no son para siempre y los entusiastas se pusieron manos a la obra para dar una solución: un sorprendente emulador de Xbox 360.

La comunidad de Xbox pudo portear el emulador Xenia a las consolas de actual generación como respuesta al cierre de la plataforma. En este caso, es del mismo grupo que porteo el emulador Dolphin (GameCube y Wii) a Xbox Series X|S.

Xenia es un proyecto de investigación reconocido y que se mantiene en desarrollo constante, por lo que su compatibilidad con videojuegos de Xbox 360 es limitada, pero se sabe que estos esfuerzos dependen de la comunidad. Su origen se remonta a la experiencia que vivió un jugador que compró juegos de Xbox 360 del mercado japonés y no pudo correrlos en su consola por los bloqueos regionales que existían, indica Level Up.

La tienda de Xbox 360 no cerrará en el futuro próximo, pero algunos juegos saldrán de ella y en algunos casos no serán accesibles al no ser parte del Programa de Retrocompatibilidad de Xbox. Considerando esto, la comunidad piensa que Xenia es la clave, incluyendo el cierre de la tienda en algún momento, pues tomando en cuenta los juegos que ya tienen soporte oficial y sumar aquellos que tengan buena compatibilidad con el emulador, el usuario tendrá acceso a varios títulos de su librería.