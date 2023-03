Elon Musk: Anuncia sobre un nuevo cambio que beneficiará a los suscriptores pago

Elon Musk, anunció el último impulso de Twitter, comentando que los tweets de suscriptores pagos solo se promocionarán y los no suscriptores no podrán participar en las encuestas, esto para convencer a los usuarios de que paguen la tarifa anual de $84 US de la red social.

Elon Musk se vio obligado a aclarar que las publicaciones de las cuentas que siguen los usuarios también serán visibles, esto menos de un día después de que el multimillonario hiciera un comentario vago acerca de que los usuarios de Twitter pronto solo podrán ver los tweets de los suscriptores pagos en su feed predeterminado.

La pestaña “Para ti” de Twitter, la primera pantalla que los usuarios ven cuando abren la aplicación, selecciona los tweets utilizando un algoritmo. Eso significa que puede surgir tweets de personas que no sigues. El lunes por la noche, Musk dijo que la pestaña For You pronto solo recomendará a las personas que pagan por el servicio premium de Twitter Blue.

“A partir del 15th de abril, solo las cuentas verificadas serán elegibles para recibir recomendaciones de For You”, anunció en un tuit el lunes por la noche. “Es la única manera realista de abordar los enjambres avanzados de bots de IA que toman el control. De lo contrario, es una batalla perdida sin esperanza. Votar en las urnas requerirá verificación por la misma razón”.

Pero el martes, Musk tuiteó una aclaración: "Olvidé mencionar que las cuentas que sigues directamente también estarán en For You, ya que las has pedido explícitamente". Vaya.

En los cinco meses desde que Musk completó su adquisición de Twitter, él y la compañía se han visto obligados a repensar, aclarar, retrasar o retroceder una serie de cambios en la plataforma, lo que provocó cierta confusión y latigazo entre los usuarios en el proceso.

Aparecer en el feed “Para ti” ayuda a los usuarios a construir su número de seguidores. Votar en las encuestas no beneficia a los usuarios de la misma manera, pero bloquearlos para que no voten puede hacer que algunos se inscriban en el servicio de pago.

Musk publica con frecuencia sus propias encuestas en Twitter, preguntando a los usuarios todo, desde si debería renunciar a su puesto como CEO de la plataforma hasta si debería vender acciones de Tesla.

Aunque Musk dijo que Twitter está haciendo el cambio para luchar con las cuentas de bots, más tarde tuiteó “dicho esto, está bien tener cuentas de bots verificadas si siguen los términos de servicio y no se hacen pasar por un ser humano”.

Es parte de los planes de Musk para alejar a Twitter de ser casi completamente dependiente de los dólares de la publicidad para sus ingresos. Una parte significativa de la base de anuncios de Twitter ha abandonado la plataforma desde que Musk asumió el control en octubre.

Musk y el actor William Shatner se enfrentaron en Twitter durante el fin de semana, cuando Shatner se opuso a la idea de pagar por la marca de verificación.

“Hey -elonmusk ¿Qué es esto sobre los cheques azules que desaparecen a menos que paguemos Twitter?” Shatner tuiteó. “He estado aquí durante 15 años dando mi tiempo y pensamientos ingeniosos para los bupkis. ¿Ahora me estás diciendo que tengo que pagar por algo que me diste gratis?”