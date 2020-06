Electronic Arts agrega EA Access y varios juegos a la tienda de Steam

Electronic Arts en un comunicado de prensa, ha confirmado que desde el día de hoy estará añadiendo más de 25 de sus juegos a la plataforma de Steam. Los primeros títulos en ser confirmados fueron los galardonados juegos de rol de BioWare, nos referimos Dragon Age: Inquisition y Dragon Age II, además de las entrega de conducción de Need for Speed Heat, Need for Speed: Rivals y Need for Speed (2016), como también Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville.

En base a este lanzamiento en Steam, Mike Blank, vicepresidente sénior de Crecimiento Estratégico de EA comentó lo siguiente:

Queremos que sea más fácil jugar los juegos que amas, donde quieras jugar. Entregar juegos a la comunidad de Steam es un paso importante para lograr este objetivo. No solo estamos entusiasmados de tener nuestros juegos en Steam, sino que esperamos brindarles aún más valor cuando nuestra suscripción esté disponible en el verano.

Dicho esto, también se confirma que la suscripción de EA Access llegará a la plataforma de Steam, brindado a los jugadores que adquieran esta suscripción acceso a todos sus juegos en Steam como también en Origin, la plataforma perteneciente de Electronic Arts.

También se irán añadiendo a la plataforma los nuevos juegos de Electronic Arts para PC en Steam junto con otras plataformas, incluida la Colección Remasterizada Command & Conquer.