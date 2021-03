El viral de TikTok del hombre patinando con Fleetwood Mac está en venta por 500 mil dólares en NFT

La semana pasada hablábamos del auge de los NFT o “tokens no fungibles”, un tipo de token criptográfico que utiliza la misma tecnología de cadena de bloques que las criptomonedas, aunque con la diferencia de que cada uno es único y no se puede intercambiar. Con ellas se puede vender desde un JPG hasta un meme.

Tal y como aseguran en TMZ, Nathan Apodaca, el hombre que se hizo viral patinando, ha pasado su famoso clip de TikTok a NFT con ofertas que comienzan en 500.000 dólares.

La “obra” de Apodaca seguramente la has visto, ya sea el clip original o los cientos de memes que surgieron tras él. En el vídeo original Apodaca (también conocido como @420doggface208) patina por una calle vacía mientras bebe zumo de arándano y frambuesa Ocean Spray y sincroniza los labios con la mítica canción de 1977 de Fleetwood Mac “Dreams”.

El clip se volvió rápidamente viral alcanzado 12.6 millones me gusta solo en TikTok. De hecho, fue tan popular que incluso los miembros de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood y Stevie Nicks, grabaron sus propias versiones, y Ocean Spray le regaló a Apodaca una camioneta y consiguió su propia línea de productos, indica Gizmodo.

Ahora Apodaca se ha asociado con la empresa de medios CryptoCake para incluir el clip en el mercado de NFT Rarible , solicitando una oferta inicial de al menos medio millón de dólares.

Curiosamente, el vídeo no será igual, ya que no tendrá la icónica banda sonora de Fleetwood Mac (Apodaca no tiene derechos sobre eso), y el logotipo de Ocean Spray se difuminará por la misma razón. Así que el clip presumiblemente mostrará a Apodaca patinando silenciosamente y bebiendo una bebida roja indescriptible.

Lo cierto es que no tengo muy claro si estamos viviendo una época alucinante o alucinada. Por cierto, Apodaca espera usar las ganancias de la venta para comprar una casa a sus padres, así como para financiar un centro de eventos en Idaho Falls.