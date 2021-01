El vehículo que incluye una oficina y luz UV para desinfectar tus cosas

Antes de la pandemia cualquiera hubiera dicho que la idea de Nissan de montar una oficina dentro de una furgoneta era muy mala; sin embargo, con la pandemia por COVID-19, tener un coche en el que podamos trabajar o jugar sin importar a donde vayamos es una idea que puede ser muy atractiva.

Durante su presentación virtual en el Salón del Automóvil de Tokio 2021, la firma nipona mostró el Nissan NV350 Office Pod Concept, cuyo principal atractivo no tiene nada que ver con el motor, sino con su capacidad de convertirse en una oficina y espacio para la relajación sin importar en donde nos encontremos.

La base de este vehículo parte del Nissan NV350 URVAN que se vende en México, pero lo que ha hecho la firma es que en el interior ha colocado un piso retráctil de policarbonato con una silla Herman Miller Cosm y un escritorio de madera con luz a los costados para tener un espacio mucho más iluminado y decorado.

La idea es que si quieres trabajar con algo de ventilación, desde tu celular puedas “sacar” el piso de la “combi”, de tal manera que el escritorio y la silla quedarán fuera del vehículo. Este mecanismo también utiliza la puerta trasera como techo para evitar que el sol o una lluvia ligera puedan dañar tu equipo de cómputo.

La intención de tener un suelo de policarbonato es que los usuarios puedan ver lo que hay debajo de la camioneta, es decir, si estás estacionado en la arena o encima de un pequeño arroyo podrás ver correr el agua bajo tus pies.

Y como no puede existir una oficina en el mundo sin una cafetera, la firma nipona también ha incluido una fuente de poder a la que podrás conectar una cafetera y otros aparatos electrónicos.

En lo que respecta a la limpieza, la guantera cuenta con luz UV para que puedas desinfectar tu teléfono u otros objetos que saques o lleves constantemente contigo.

Debido al espacio que ocupa el escritorio no puedes dormir dentro de la camioneta como podrías hacer en otras furgonetas, pero eso no significa que no puedas tomar una siesta o hasta comer, pues la compañía incluye un pequeño sillón donde puedes recostarte o comer. Este sillón se puede colocar sobre el toldo del vehículo, e incluye una sombrilla para evitar que el sol o la lluvia te molesten.

Lo único que esta “combi para home office” no incluye es una computadora y un baño. Así que debes considerar que tú debes instalar tu propio equipo para trabajar.

Hasta el momento no hay precio ni detalles sobre su producción, pues como la misma compañía lo ha mencionado, por ahora es un concepto que podría hacerse realidad en un futuro, indica Unocero.