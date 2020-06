El salón de la Fama del Videojuego presenta cuatro nuevos juegos

El Salón de la Fama del Videojuego Mundial ha anunciado sus cuatro miembros para 2020, que se presentarán en el Museo Nacional de Juego del Museo Strong . La colección, que se compone de juegos históricamente significativos y de alta calidad, agregó dos clásicos de la década de 1980 y dos juegos de la década de 2000 este año.

Los cuatro participantes fueron seleccionados de una lista de 12 finalistas:

Bejeweled

Centipede

Frogger

GoldenEye 007

Guitar Hero

King's Quest

Minecraft

NBA Jam

Nokia Snake

Super Smash Bros. Melee

Uncharted 2: Among Thieves

Where in the World is Carmen Sandiego?

Puede ver la ceremonia completa a continuación, realizada de forma remota por primera vez debido a COVID-19:

El primer juego elegido fue Bejeweled, el cual es elogiado por popularizar la mecánica de combinar 3. Parte del razonamiento fue que su estilo de juego está tan extendido ahora, y que el juego puede ser disfrutado por todos. También fue muy importante para los primeros juegos móviles.

El siguiente es Centipede, el clásico arcade de Atari de 1981, que se destaca como "uno de los títulos más exitosos comercialmente de la edad de oro de la arcada". Desde el mismo período de tiempo, King's Quest también hace el corte. El juego, lanzado por primera vez en 1984, se considera un título histórico para la narrativa y la narración en los juegos.

La adición final es Minecraft, por numerosas razones: ha sido un juego enorme y muy importante durante la última década. El video de arriba contiene reacciones de muchos de los desarrolladores detrás de estos juegos, así como el razonamiento completo para la inclusión de cada título.

En 2019, los cuatro participantes fueron Solitario de Windows , Mortal Kombat , Super Mario Kart y Colossal Cave Adventure . Se unieron a inducidos anteriores como The Legend of Zelda, Halo: Combat Evolved , Sonic the Hedgehog y The Sims.

Puedes nominar para futuras inducción visitando la pagina oficial, si hay un juego que crees desesperadamente que merece ser agregado a esta lista.