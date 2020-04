El primer respirador para combatir el coronavirus hecho en México fue diseñador por Conacyt

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) afirmo haber aprobado un proyecto de respirador que estaba siendo probado por la Secretaría de Salud y que finalmente fue aprobado por la Cofepris.

El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha dado su aprobación al proyecto y todo está preparado para su fabricación.

Una empresa francesa dedicada a producir insumos para el segmento aeroespacial y con sede en Querétaro será la responsable de producir 500 ventiladores por semana, donde la primera entrega estará lista a más tardar para la segunda semana de mayo, justo para el pico de COVID-19 que se estima ocurra entre el 2 y el 10 de mayo.

El presidente afirmo que hay un segundo ventilador en marcha que todavía no recibe la última prueba. En caso de ser avalado entonces podrá estar listo para la tercera semana de mayo; aunque no precisó cuántas unidades se producirían, dijo que este sí sería "100% Conacyt". Por las fechas en que se planea esté listo este respirador "ya no nos ayudaría en los momentos difíciles" dijo el presidente.

El potencial déficit de respiradores para la etapa más crucial de la pandemia es lo que llevó al Consejo de a elaborar una guía de cómo se dispondrán de recursos médicos.

La guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica ha estado en constante actualización con miras a estar lista para su votación ante el consejo.