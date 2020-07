El primer compañero confirmado para Far Cry 6 responde al nombre de Chorizo

Los acompañantes en los videojuegos son un elemento bastante común en los videojuegos. Far Cry te permite contratar algunos aliados humanos y ahora animales. En Far Cry 6 habrá algo muy similar, pero con una denominación diferente y esta es “Amigos”. Para conmemorar esta nueva opción, han decidido presentar a Chorizo, el perro salchicha que podremos tener de compañero en el juego.

Chorizo es un pequeño canino y un futuro amigo que matara a tus enemigos con toda amabilidad.



La función del sistema de compañeros en Far Cry, no ha ido mucho más allá de combatir en equipo, derribar enemigos y hacer más fácil el combate. De todas formas, contar con un animal de compañero que te ayude en las luchas, es un plus para la entretención que proporciona un videojuego. Por lo anterior en esta nueva entrega han querido mantener la opción de compañeros.

Claramente Chorizo no es el único animal en el juego. Pero dentro de todo, Khavari ha anunciado que Chorizo es su animal favorito de Far Cry 6. Algo a tener en cuenta ante la inminente salida del videojuego, es que se puede conseguir mediante reserva el Libertad Pack. Este incluye un arma llamada “Discos Locos” y un aspecto para el perro llamado “Libertad para Chorizo”.

La trama de Far Cry 6 se centra en Dani Rojas, quien se suma a una guerrilla que intenta terminar con una dictadura. Lo anterior no será una tarea fácil, tendremos que recorrer todo el mundo de Yara para intentar liberar a la isla de un tirano.

Su lanzamiento ha sido anunciado para el 18 de febrero de 2021 y estará disponible para PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Google Stadia y PC.