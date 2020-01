El precio de PS Plus, Xbox Game Pass y GOLD en México con los nuevos impuestos

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Ley de ingresos propone gravar servicios digitales con IVA (16%).

Esta reforma fiscal fue aprobada, lo que significa un aumento de precios para este año.

"La aplicación de impuestos llevará a un aumento de precios. Estas plataformas que no han cobrado impuestos lo van a tener que repercutir", mencionó Rodrigo Ramírez Venegas, presidente de la Comisión Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, al periódico Reforma.

Es importante recordar que las compañías detrás de estos servicios aún no expresan su postura ante este nuevo impuesto. Si al final absorberán y que el precio final siga siendo el mismo para el consumidor.

Pero, ¿qué tanto aumentarían los precios de servicios como Xbox LIVE Gold, Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Nintendo Switch Online? Lo calculamos y presentamos los resultados a continuación:

• Xbox Live Gold (1 mes) ― Precio actual: $139 MXN | Precio con IVA: $162.24 MXN

• Xbox Live Gold (3 meses) ― Precio actual: $349 MXN | Precio con IVA: $404.84 MXN

• Xbox Live Gold (1 año) ― Precio actual: $999 MXN | Precio con IVA: $1158.84 MXN

• Xbox Game Pass (1 mes) ― Precio actual: $139 MXN | Precio con IVA: $162.24 MXN

• Xbox Game Pass Ultimate (1 mes) ― Precio actual: $208 MXN | Precio con IVA: $241.28 MXN

• PlayStation Plus (1 mes) ― Precio actual: $6.99 USD | Precio con IVA: $8.11 USD ($152.31 MXN)

• PlayStation Plus (3 meses) ― Precio actual: $19.99 USD | Precio con IVA: $23.19 USD ($435.51 MXN)

• PlayStation Plus (1 año) ― Precio actual: $39.99 USD | Precio con IVA: $46.39 USD ($871.22 MXN)

• Nintendo Switch Online (1 mes) ―Precio actual: $79 MXN | Precio con IVA: $91.64 MXN

• Nintendo Switch Online (3 meses) ― Precio actual: $159 MXN | Precio con IVA: $183.44 MXN

• Nintendo Switch Online (1 año) ― Precio actual: $389 MXN | Precio con IVA: $451.24 MXN

• Nintendo Switch Online (1 año/familiar) ― Precio actual: $679 MXN | Precio con IVA: $787 MXN

Es posible que el impacto sea diferente una vez que la nueva reforma fiscal entre en vigor, por una posible modificación de precios