El perro robot de Boston Dynamics ahora es policía de Nueva York

Imagina que caminas por las calles de tu ciudad y te encuentras con un perro robot cuyo deber es vigilar el orden. Sí, podría parecer una situación normal de una novela de ciencia ficción, pero en Nueva York comienza a normalizarse. Esta semana, el departamento de policía de dicha ciudad desplegó nuevamente su unidad personalizada de Spot. Hablamos del perro robot de Boston Dynamics que desde el año anterior está expandiendo sus oportunidades laborales.

Según explica New York Post, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) usó a Spot en un allanamiento en el Bronx. Su papel era acompañar a los oficiales y convertirse en un vigilante más. El Spot policía integra cámaras especiales que permiten analizar el entorno de una manera más eficiente. Además, la imagen se transmite en tiempo real al NYPD para que puedan monitorear todo lo que observa el perro robot, indica Hipertextual.

Además, la unidad está equipada con una sirena y un altavoz para abrirse camino en situaciones de emergencia. Aunque no lo creas, Spot puede correr a 5 km/h pese a pesar aproximadamente 30 kilogramos. Estas cifras, sin embargo, no serían suficientes para una persecución. Será mejor que aceptemos que la humanidad todavía no está lista para ver a un perro robot correr a toda velocidad mientras persigue a un delincuente.

Es importante mencionar, sin embargo, que esta no es la primera vez que vemos el policía de Cyberpunk en Nueva York. Durante octubre de 2020, el propio departamento presumió las habilidades de su robot a la cadena ABC. En aquel momento especificaron que Spot usaba un sistema impulsado por inteligencia artificial para moverse de forma autónoma. Además, podía llevar hasta 14 kilogramos de carga y abrir puertas gracias a su brazo robótico.

"Este perro salvará vidas, protegerá a las personas y protegerá a los agentes, y ese es nuestro objetivo". Así lo aseguró Frank Digiacomo, inspector de la Unidad de Respuesta de Asistencia Técnica de la NYPD. Eso sí, esta semana el departamento volvió reiterar que el perro robot es todavía un programa en fase de pruebas. Su intención es medir qué tan eficiente puede ser Spot en situaciones cotidianas que enfrenta el NYPD.