El nuevo sistema de Amazon para pagar en tiendas escaneando la palma de la mano

¿Y si uno pudiera olvidarse de llevar tarjetas de crédito, el smartphone o dinero a todas partes? Eso es, precisamente, lo que busca conseguir Amazon One, la nueva creación de la gigante del retail para pagar directamente con la palma de la mano.

Tras haber conocido que la empresa se encontraba trabajando en un sistema de estas características, Amazon ha presentado este martes One, su reciente creación para puntos de venta físicos. Este no es otro que un pequeño aparato destinado a suplantar los lectores de tarjetas tradicionales y sistemas NFC por un sensor capaz de leer la palma de la mano de los clientes.

Gracias al mismo, el proceso de pago no solo es más ágil, sino que elimina la necesidad de disponer de un elemento adicional, como la tarjeta o el smartphone, para efectuar la compra. "Amazon One es una forma rápida, conveniente y sin contacto para que las personas usen la palma de la mano para realizar actividades cotidianas como pagar en una tienda, presentar una tarjeta de fidelidad, ingresar a una ubicación como un estadio o acceder al trabajo con más facilidad", expresan desde la compañía.

Amazon One: leyendo manos

El funcionamiento de Amazon One es muy sencillo. Para comenzar, uno deberá asociar su tarjeta de crédito a su mano, para lo cual habrá que introducir la primera en el terminal y seguir unas instrucciones que pedirán mover la palma sobre diferentes puntos para que quede registrada. Podrá registrarse una o las dos palmas, indica Hipertextual.

Una vez completado –en menos de un minuto, según Amazon–, uno podrá comenzar a pagar únicamente sosteniendo en el aire la palma de su mano sobre el citado sensor. Esta acción, similar a los pagos NFC, se completa en cuestión de un segundo.

Amazon One se encuentra disponible desde este mismo martes en dos tiendas Amazon Go en Seattle, donde los clientes pueden comenzar a hacer uso del mismo. No es necesario tener una cuenta de la compañía para ello, sino que bastará con un número de teléfono y una tarjeta de crédito. Desde la firma expresan que se encuentran en conversaciones con otros negocios en vistas a implantar esta solución para situaciones como las descritas anteriormente.

Y ¿qué hay de la privacidad? Este es un aspecto crítico en la actualidad, que se hace más notable si se trata de ceder los datos de la palma de la mano. Amazon asegura que estos no se guardan en ningún terminal, sino que son almacenados de manera segura en la nube. Además, el usuario podrá eliminar sus datos biométricos en cualquier momento si decide dejar de utilizar el servicio.