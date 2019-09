El nuevo Watch Series 5 realiza llamadas de emergencia sin el iPhone

Apple presentó este martes su nuevo modelo de reloj inteligente, el Apple Watch Series 5, que trae entre sus principales novedades la capacidad de poder realizar llamadas de emergencia sin la necesidad de conectarse a un iPhone.

Este servicio de llamadas a servicios de emergencias estará disponible en 150 países y se activará también cuando el dispositivo detecte algún problema en el ritmo cardíaco del usuario.

El nuevo Apple Watch tiene una carcasa de aluminio 100% reciclado y un nuevo modelo de titanio. Esta nueva generación tendrá una pantalla que permanece siempre visible, independientemente de su posición.

La pantalla de los modelos anteriores de Apple Watch se oscurecía si no se encontraba en la posición correcta o no se activaba con el dedo, algo que no ocurre con la del nuevo modelo, que únicamente reduce el brillo en esos casos.

Además, el Apple Watch incluye una app de investigaciones científicas en salud que la compañía llevará a cabo con la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Michigan, entre otras entidades. Las personas podrán participar de ellas de manera privadas.

El reloj también tiene una brújula integrada, 18 horas de autonomía de batería, llamadas de emergencia internacionales y estará disponible en pedidos online a partir de este martes y en tiendas a partir del 20 de setiembre a un precio de 399 dólares.

Con información de El Comercio.