El nuevo Tesla Cybertruck es súper rápido y a prueba de balas, pero ¿para quién es? Un experto analiza el diseño

CALIFORNIA.-El pasado jueves, Elon Musk, CEO de Tesla y propietario de X (anteriormente conocido como Twitter), transmitió en vivo para presentar el Tesla Cybertruck, describiéndolo como un automóvil del futuro "que parece el futuro".

Sin embargo, la innovación de diseño y las opciones de productos del Cybertruck plantean preguntas significativas sobre la identidad de marca de Tesla y sus compromisos con la eficiencia y la seguridad, dice Mateo Watkins, profesor principal de ingeniería mecánica en la Nottingham Trent University.

En términos de rendimiento, la Cybertruck supera a una F-350 Diesel en tracción de camión.

¿Cómo es el diseño de la Cybertruck?

El diseño audaz del Cybertruck, con sus paneles de acero inoxidable y forma angular, evoca recuerdos del desafortunado DeLorean DMC-12, cuya popularidad en la franquicia Back to the Future no pudo compensar sus problemas inherentes.

Aunque la estética del Cybertruck contrasta con la línea tradicionalmente curva y aerodinámica de otros vehículos Tesla, la elección de acero inoxidable, según Musk, se hizo para lograr resistencia balística, dejando de lado la eficiencia aerodinámica.

Este desvío de la identidad de marca habitual de Tesla plantea interrogantes sobre el propósito del Cybertruck.

Musk reconoció que la forma angular fue en gran medida dictada por la elección del material, lo que plantea la pregunta de por qué optar por un material que compromete la eficiencia y la coherencia estilística.

“Cybertruck plantea riesgos”

La sorprendente revelación de Musk sobre la resistencia balística como motivación principal para el diseño plantea cuestionamientos sobre la seguridad del Cybertruck, especialmente en Europa, donde la falta de consideraciones de seguridad para peatones podría limitar su comercialización.

Con un peso significativamente mayor que otros pickups y la ausencia de diseños de capó orientados a la seguridad peatonal, el Cybertruck puede plantear riesgos en caso de colisiones.

A pesar de las preocupaciones de seguridad y el distanciamiento de los valores previos de Tesla, el Cybertruck puede comercializarse en Norteamérica bajo una clasificación diferente.

Esto plantea la pregunta sobre el público objetivo del Cybertruck, ya que su diseño y funcionalidades pueden no resonar con la base de clientes conscientes del medio ambiente de Tesla.

El Cybertruck representa una innovación discutible para Tesla, desviándose de su enfoque habitual en eficiencia y dinamismo hacia una resistencia balística llamativa.

Las preocupaciones sobre la seguridad, la falta de coherencia de marca y el público objetivo incierto plantean desafíos significativos para la aceptación generalizada más allá de los primeros adoptantes y celebridades.

Artículo original publicado en The Conversation