El modo para 200 jugadores por fin llega a ‘Call of Duty: Warzone’

Poco antes de que Call of Duty: Warzone se lanzara de manera oficial, diversos reportes anticiparon que tendría soporte para hasta 200 jugadores. No obstante, el battle royale llegó en marzo sin la susodicha novedad. Eso sí, Infinity Ward reconoció que estaban realizando pruebas con esa cantidad de usuarios, y ahora por fin sabemos cuándo estará disponible para todos. Warzone abrirá sus puertas a la modalidad para 200 jugadores a partir de mañana 30 de junio.

La actualización de Call of Duty: Warzone forma parte de los contenidos de la cuarta temporada, misma que vio la luz el 11 de junio. Es importante señalar que el modo para 200 jugadores estará disponible por tiempo limitado, aunque no revelaron hasta cuándo podremos disfrutarlo. Lo anterior no es una noticia sorpresiva, pues todo los battle royale suelen rotar sus modalidades para mantener a su comunidad activa. Con Warzone no es la excepción.

Otro punto a tener en cuenta es que únicamente podrás jugar en escuadrones, entonces olvídate de presumir que tú solo lograste sobrevivir a una partida con 200 jugadores. Call of Duty: Warzone también recibirá los contratos 'Supply Run', los cuales permitirán obtener descuentos en la próxima adquisición en las estaciones de compra. ¿Quieres observar zonas alejadas del mapa sin revelar tu posición? Los nuevos prismáticos te ofrecerán esa posibilidad; no producen reflejos, india Hipertextual.

Otras novedades en Call of Duty: Warzone

Hace un par de semanas te dimos a conocer que Call of Duty: Warzone agregaría el Juggernaut Royale, un modo en el que caerán tres paquetes de suministros con el impresionante juggernaut. Los jugadores que consigan la armadura verán aumentada su salud y, además, el daño será mínimo al caer de superficies elevadas. Mucho ojo si eres un jugador que se encuentra en el lugar de la caída; el juggernaut causará una onda expansiva de daño a todos los que estén cerca. Lo podrás jugar a partir del 30 de junio.

Para finalizar, la actualización da la bienvenida a un nuevo rifle francotirador, el Rytec AMR. De igual manera se añade el operador Roze. Ambos elementos están disponibles tanto en Call of Duty: Warzone como en el multijugador de Call of Duty: Modern Warfare. Este último, por cierto, se actualiza mañana con el mapa Cheshire Park.