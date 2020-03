El modo oscuro de WhatsApp es un dolor de cabeza para los daltónicos

WhatsApp es una de las aplicaciones que más han tardado en adaptarse al modo oscuro de Android 10 y iOS 13. La compañía lo justifica diciendo que ha invertido tiempo en “investigación y experimentación” para asegurar la legibilidad de los colores y que la información más importante quede perfectamente destacada:

Para diseñar el modo oscuro hemos invertido tiempo en investigación y experimentación, con un enfoque en dos áreas muy concretas:

Legibilidad: Al elegir los colores, queríamos minimizar la fatiga ocular y usar colores más cercanos a los predeterminados en el iPhone y Android respectivamente.

Jerarquía de la información: Queríamos ayudar a los usuarios a centrar fácilmente su atención en cada pantalla. Lo llevamos a cabo utilizando el color y otros elementos de diseño para asegurarnos de que la información más importante queda perfectamente destacada.

Sin embargo, la investigación parece no haber tenido en cuenta la diversidad funcional de las personas y, en concreto, las dificultades que tendrían los daltónicos para distinguir entre los mensajes enviados y los recibidos, indica Gizmodo.

“Las burbujas de conversación tienen dos colores, uno para quien envía el mensaje y otro para los mensajes recibidos. Para mí, es como si fueran el mismo color”, explicó a WABetaInfo un usuario daltónico. “Es tan difícil contactar con WhatsApp”. “Tal vez [una encuesta tuya] podría llamar su atención”, añadió.

Los colores del nuevo modo oscuro (verde esmeralda para los mensajes enviados y gris antracita para los recibidos) pueden resultar confusos para las personas con dificultades para distinguir el verde y el rojo. “No he sido consciente de que eran colores distintos hasta que me lo han dicho”, nos cuenta Antonio, un joven daltónico que usa el modo oscuro en su teléfono. “Hasta ahora no he tenido problemas, pero sí creo que puede ser confuso en conversaciones”.

Antonio usa un iPhone. A diferencia de WhatsApp para Android, WhatsApp para iPhone no permite desactivar el modo oscuro sin hacerlo en el resto del sistema. En otras palabras, no puedes volver al modo claro en WhatsApp sin que las demás aplicaciones y los menús del sistema vuelvan también a ser claros.

Afortunadamente, tanto iOS como Android tienen un ajuste de accesibilidad que permite filtrar colores para ayudar a diferenciarlos. En iOS se puede habilitar desde Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto > Filtros de color.