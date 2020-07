El juego Yakuza Kiwami 2 se lanza para Xbox One el 30 de julio

La página oficial de Sega 's Yakuza Kiwami 2 juego anunció el lunes que va a lanzar para Xbox One y Windows 10 el 30 de julio El juego también estará disponible con Xbox game en el mismo día.

Sega lanzó Yakuza Kiwami 2 , un remake completo de Yakuza 2 , en Japón para PlayStation 4 en diciembre de 2017, y en inglés en agosto de 2018. El remake usa el "Motor de Dragón" que Sega creó para desarrollar Yakuza 6: The Song of Life , así como nuevos personajes y nuevos escenarios jugables. El juego se lanzó para PC a través de Steam en mayo de 2019.

Sega lanzó sus juegos Yakuza 0 y Yakuza Kiwami el 26 de febrero y el 22 de abril, respectivamente, en Xbox One. Los juegos están disponibles con Xbox Game Pass.

Yakuza: Like a Dragon ( Ryū ga Gotoku 7: Hikari to Yami no Yukue ), el séptimo juego de la serie Yakuza de Sega , se lanzará en Xbox Series X, Xbox One y PC a través de Steam y Windows 10 el mismo día que Se lanza para PlayStation 4 en el oeste. El juego será un título de lanzamiento para la Xbox Serie X, que se entrega en la temporada 2020 de vacaciones.