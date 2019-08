El ex jefe de Siri deja Apple para unirse a la división IA de Microsoft

Bill Stasior, el ex jefe de la división Siri de Apple, deja la compañía después de casi una década para unirse a la división de inteligencia artificial de Microsoft, informa The Information. Aunque Stasior dejó Apple en mayo, solo se unirá a Microsoft a finales de este mes como vicepresidente corporativo, reportando al Director de Tecnología Kevin Scott. Stassior trabajó en Apple durante más de siete años y se unió en 2012.

La partida de Stasior parece menos una acusación del estado actual de Siri y más un reflejo de la realidad de la inteligencia artificial en Apple. El año pasado, el fabricante de iPhone atrapó a John Giannandrea de Google, donde era un ex jefe de búsqueda e inteligencia artificial. Eso cambió la forma en que Apple trabaja en la IA.

En el momento de la contratación de Giannandrea, el movimiento se consideraba una admisión de Apple de que sus esfuerzos actuales de inteligencia artificial eran mediocres y necesitaban una renovación, evidenciado por Siri quedando muy por detrás del Asistente de Google y Alexa de Amazon en sofisticación y adopción en la industria. A pesar de que Siri vive dentro de cada iPhone y llega a la escena antes que cualquier otro asistente de voz importante, Amazon y Google han liderado la carrera en inteligencia artificial de consumo al incorporar a sus respectivos asistentes en productos para el hogar inteligente, un sector donde Apple se ha quedado atrás debido a sus posturas más estrictas sobre privacidad del usuario y su entrada tardía al mercado de altavoces inteligentes.

Después de que Giannandrea asumió un papel más práctico en la división Siri al ser contratado el verano pasado, fue ascendido a un puesto de vicepresidente senior en Apple en diciembre. Eso significaba que estaba reportando directamente al CEO Tim Cook, y también era responsable de todos los proyectos de aprendizaje automático y de inteligencia artificial general en Apple. Según The Information , esa promoción resultó en que Stasior se alejara de las tareas cotidianas del equipo de Siri.

Antes de unirse a Giannandrea, Stasior tenía la responsabilidad de dirigir Siri, quien fue vicepresidente de la división durante más de siete años. Pero Apple efectivamente arrojó el liderazgo ejecutivo del producto como una papa caliente. Inicialmente, el trabajo del ex jefe de software de iOS, Scott Forstall, era supervisar a Siri, pero después de que dejó la compañía sin ceremonias por el controvertido fiasco de Apple Maps , el papel recayó en el jefe de servicios Eddy Cue y, finalmente, en el vicepresidente de ingeniería de software Craig Federighi. Finalmente, cuando Giannandrea se unió, Siri tenía un ejecutivo apropiado para supervisarlo, pero eso parece haber resultado en la partida de Stasior por razones desconocidas.

Curiosamente, Stasior se une a Microsoft, que a pesar de una sólida división de investigación, también se ha quedado muy por detrás de Amazon y Google con respecto a los proyectos de inteligencia artificial de los consumidores. Sin embargo, The Information informa que Stasior de hecho no estará trabajando en Cortana, el asistente de voz propio de Microsoft que se ignora cada vez más en los últimos tiempos e incluso en algunos casos se elimina de los productos . (Aparentemente, la nueva visión de Microsoft para Cortana es hacerlo más orientado a los negocios y conversacional). En cambio, liderará un grupo de inteligencia artificial, aunque no está claro en qué trabajará exactamente. Con información de The Verge.