El espectacular mando de Xbox One edición ‘The Mandalorian’

El viernes 30 de octubre se estrenará la segunda temporada The Mandalorian, la serie más esperada durante el último trimestre del año. Como ya había anticipado Disney en días recientes, esta semana diversas marcas estarán presentando productos relacionados con el contenido. Una de las empresas en sumarse a la fiebre por Mando y Baby Yoda ha sido Microsoft, quien a través de Twitter anunció un espectacular mando de Xbox One edición especial de The Mandalorian.

"Con una armadura con un patrón mandaloriano que recuerda al acero beskar, este mando inalámbrico de Xbox y el soporte de carga Xbox Pro son un triunfo del diseño ergonómico. Disfruta de agarres con texturas, asignación de botones personalizada y hasta el doble del alcance inalámbrico. Su sistema de contacto magnético permite jugar con una sola mano mientras se carga. Recorre el camino del Mandalore con una tecnología inigualable", menciona Microsoft.

Aunque el mando de The Mandalorian fue diseñado para la Xbox One, también será compatible con las consolas de nueva generación de Microsoft, las Xbox Series X y Xbox Series S. Recuerda que ambas propuestas tienen soporte para los periféricos y accesorios de la Xbox One. La mala noticia es que no tendrás el botón "Compartir" y otras novedades en diseño que sí están presentes en el mando que verá la luz el próximo 10 de noviembre, indica Hipertextual.

El mando edición The Mandalorian estará disponible a partir del 31 de diciembre por 159,99 dólares, aproximadamente 135 euros o $3,360 en México. Por el momento no hay información que nos indique que se venderá sin la base de carga, así que tendrás que desembolsar el precio completo. Microsoft nos tiene acostumbrados a extraordinarios diseños especiales para los mandos de Xbox, pero indudablemente el de The Mandalorian es uno de los mejores que hemos visto en los últimos años, indica Hipertextual.

The Mandalor is not a race, it's a creed and well, it's also now a controller.https://t.co/9AprFvYuyn pic.twitter.com/lTN3aSO9sC — Xbox (@Xbox) October 26, 2020

A las puertas de la temporada 2

La segunda temporada de The Mandalorian podría introducir a nuevos rostros. El rumor más sonado es el de Ahsoka Tano, antigua aprendiz de Anakin Skywalker y quien tras The Clone Wars se convirtió en uno de los personajes más queridos de la franquicia. Otro que se sumaría es Bobba Fett, quien sería interpretado por Temuera Morrison (Jango Fett en Star Wars: El ataque de los clones). A partir del viernes comenzaremos a salir de dudas.