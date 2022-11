El derretimiento de los glaciares está liberando microbios desconocidos

Los glaciares son enormes cuerpos de hielo, que se formaron durante cientos de años, pero hoy en día con el calentamiento global se están comenzando a derretir cada vez más rápido.

Un equipo internacional de investigadores de instituciones del Reino Unido, Canadá y Europa ha descubierto que cada año se liberan cientos de miles de toneladas de bacterias de los glaciares que se derriten rápidamente, especialmente en las latitudes del norte del planeta.

Microbios desconocidos

Conforme al estudio, que ha sido publicado en la revista Communications Earth & Environment, cientos de toneladas de microbios podrían filtrarse en lagos y ríos a medida que los glaciares del mundo se derriten.

Las consecuencias de esto podrían ser alarmantes: un virus, una cepa de bacteria, podría surgir del hielo antiguo.

Por otra parte, la cantidad de microbios que se liberen dependerá de qué tan rápido se derritan los glaciares, lo que significa que podría ser mucho a medida que el planeta continúa calentándose. Los miles de microorganismos alojados en la gran reserva de agua congelada podrían, o no, ser dañinos para los seres humanos, comentó muy interesante

Pero también existe un lado positivo, algunos de los microbios también podrían ser una fuente futura de moléculas biológicas útiles, como nuevos antibióticos, o podrían fertilizar los ecosistemas aguas abajo. Y es que hay todo un ecosistema atrapado en su interior.

Los investigadores recolectaron muestras de escorrentía de ocho glaciares en América del Norte y Europa, y dos de la capa de hielo de Groenlandia.

Han encontraron decenas de miles de microbios en cada mililitro de agua. El equipo estimó que la situación podría resultar en la expulsión de más de cien mil toneladas de bacterias en las aguas de deshielo de los glaciares durante los próximos 80 años, sin incluir los glaciares en la región asiática del Himalaya Hindu Kush.

Los investigadores no estudiaron las cepas de bacterias en sus muestras ni determinaron si están activas o no, ya que solo estimaron su biomasa combinada. Esto significa que no pudieron identificar ninguna especie que pueda representar una amenaza significativa para los humanos

Según los científicos comenta que: La cantidad de microbios liberados depende estrechamente de qué tan rápido se derritan los glaciares y, por lo tanto, de cuánto continuamos calentando el planeta. Pero la masa de microbios liberados es enorme, incluso con un calentamiento moderado", dijo Edwards.

Se necesitan más estudios para comprender cómo las toneladas de microbios liberados afectarían nuestro ecosistema. Se cree que la probabilidad de que estos microorganismos se conviertan en la próxima pandemia es relativamente baja, pero está claro que estas advertencias no deben tomarse a la ligera.

"En las próximas décadas, el 'pico de agua' pronosticado de los glaciares de montaña de la Tierra significa que debemos mejorar nuestra comprensión del estado y el destino de los ecosistemas en la superficie de los glaciares", dijo el glaciólogo de la Universidad de Aberystwyth y coautor del trabajo, Tristram Irvine-Fynn.