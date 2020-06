El cohete MOMO-5 desarrollado por Interstellar Technologies no llega al espacio

Las compañías privadas de lanzamiento que buscan reducir la costa de alcanzar el espacio continúan desarrollando nuevos vehículos, y el último en intentar un viaje al espacio es Interstellar Technologies (IST), una compañía japonesa de lanzamiento privado fundada en 2003. La compañía lanzó por primera vez un vehículo en 2017 , pero el lanzamiento no salió exactamente como estaba planeado y no pudo alcanzar el espacio: en 2019, su cohete de sonido MOMO-3 rompió la línea de Karman, aunque apenas, y desafortunadamente su cohete de sonido MOMO-5 lanzado hoy no hizo espacio según lo planeado, aparentemente sufre algún tipo de mal funcionamiento y pérdida de control en el momento en que alcanza el máximo Q, o el punto de máxima presión aerodinámica antes de salir de la atmósfera de la Tierra.

¡DESPEGUE del cohete suborbital MOMO-5! pic.twitter.com/0WhTayqUvL — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) June 13, 2020

MOMO-5 despegó a las 8:15 PM UTC (4:15 PM EDT), y el despegue pareció ir sin problemas. Este lanzamiento de demostración tenía como objetivo construir sobre el programa de desarrollo existente de IST y acercarlo al establecimiento de una nueva opción de cohete asequible para volver a entregar pequeñas cargas útiles en órbita utilizando un cohete pequeño y asequible que la compañía describe como un "sedán familiar para las estrellas".

El enfoque de IST es interesante porque no pretende ser de vanguardia; en cambio, la compañía dice que se enfoca en aprovechar los "métodos heredados" de cohetes, junto con los avances que incluyen la fabricación aditiva y materiales más modernos para reducir los costos tanto como sea posible y bajar el listón en términos de accesibilidad para atender a una amplia gama de clientes. Hasta cierto punto, es similar al enfoque adoptado por SpaceX y Rocket Lab, pero el enfoque de IST está aún menos centrado en la modernización, y más centrado en la eficiencia, que algunos de sus competidores operativos, lo que teóricamente podría darle una ventaja de costos una vez que comience a servir a las empresas con lanzamientos comerciales regulares.

MOMO-5 se lanzó desde Hokkaido, Japón, en una misión reprogramada a fines de 2019 y a principios de este año debido a una serie de retrasos, incluidos COVID-19 y las vacaciones de mayo observadas en el país. MOMO-5 mide un poco más de 30 pies de altura y pesa alrededor de 2,200 libras, por lo que es más pequeño que el de Rocket Lab Electrón.

IST dice que MOMO-5 finalizó su vuelo antes de lo planeado debido a una orden manual de "parada de emergencia" entregada desde el centro de comando, y posteriormente cayó con seguridad a la superficie del mar. Más adelante se darán más detalles sobre la causa de la terminación anticipada.