El campeonato mundial de 'League of Legends' se celebrará en Shanghai a partir de septiembre

A pesar de que muchos torneos de deportes electrónicos este año se han pospuesto o cancelado debido a la pandemia de coronavirus, Riot Games anunció que celebrará el Campeonato Mundial 2020 de League of Legends en Shanghai del 25 de septiembre al 31 de octubre. La final se llevará a cabo en el estadio de fútbol de Pudong. La compañía dice que al organizar el evento en un sitio en lugar de en varios sitios diferentes, podrán controlar más de cerca el entorno del espectáculo.

En la actualidad, los planes requieren que las primeras etapas del torneo no tengan audiencias en persona. La compañía dice que dependerá de "pautas locales" para decidir si se permite una audiencia en persona para la final. De ser así, los detalles sobre las entradas y las medidas de seguridad que deben aplicarse estarán disponibles a finales de este verano.

"Continuamos utilizando la guía de varias organizaciones de salud y autoridades locales y nacionales para priorizar la seguridad de nuestros jugadores, fanáticos y todos los involucrados en dar vida a Worlds 2020", dijo Riot en un comunicado.

Otras ligas deportivas se han reiniciado con una serie de medidas de protección, con jugadores en la NBA y MLB jugando ante audiencias virtuales, y la NHL comienza su temporada de playoffs con ruidos de fanáticos. Los jugadores son examinados regularmente para detectar el virus y restringidos a " burbujas "con viaje limitado. Pero los intentos de contener la propagación del virus han tenido un éxito mixto; al menos 29 jugadores y personal de MLB ya han dado positivo por COVID-19, y varios juegos han sido cancelados, según ESPN.

Riot no detalló qué precauciones tomaría para proteger a los jugadores en el Campeonato Mundial 2020 de League of Legends, o si se limitarían a una burbuja. En febrero, la Liga Pro de League of Legends de China suspendió el juego en persona en medio del brote de coronavirus y cambió a un formato en línea.

Los torneos y eventos en Overwatch, League of Legends, PUBG, Dota 2, Counter-Strike, la comunidad de juegos de lucha y muchos más se pospusieron o cancelaron directamente en la primavera a medida que el coronavirus se extendió por todo el mundo.