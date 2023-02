El buscador Bing contará con ChatGPT

El buscador Bing que forma parte de la famosa y reconocida empresa tecnológica multinacional estadounidense Microsoft, se mantiene a la vanguardia por lo que anunció que contará con el servicio de ChatGPT.



La empresa Microsoft ha confiado en OpenAI, desarrolladores de ChatGPT, para implementar un sistema conversacional dentro del buscador que promete ser incluso mejor que el suyo propio, pública el portal Xataka.



Microsoft se encontraba consciente que su buscador Bing necesitaba mejorar, por lo que aprovecharon el boom de los chats con inteligencias artificiales para anunciar una serie de mejoras para este. ChatGPT ya estaba amenazando a Google y otros buscadores con sus funciones, y ahora Microsoft lo ha implementado directamente en el suyo, no exactamente ChatGPT, pero sí un hermano.



Bing cuenta con una nueva función llamada Chat, que se trata de un motor conversacional con el que se puede interactuar con lenguaje natural. La idea es que puedas hacerle preguntas complejas y te responda de una manera más desarrollada de lo que lo hacen los buscadores convencionales.

Microsoft se encuentra trabajando es localizar cuáles son las búsquedas tradicionales con un formato conversacional, de forma que en un mismo buscador tengas ambas cosas. Esto no deja de ser algo parecido a lo que planea Google con su Bard, una IA anunciada ya pero que aún no ha llegado.El buscador Bing ha implementado en su función de chat un LLM (Large Language Mode o Modo de Lenguaje Largo), que ha sido desarrollada por la propia OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT. Lo han enfocado al ámbito de las búsquedas, por lo que no se espera que tenga tantas funciones como ChatGPT.

Para usar el chat de Bing



Bing se mejora también, ya que han añadido al núcleo de su algoritmo de búsquedas un modelo de inteligencia artificial. Esto es para las búsquedas normales, y Microsoft dice que es el mayor salto en relevancia de resultados jamás logrado en un motor de búsqueda.El modelo de IA de Bing también se estará actualizando constantemente gracias a este sistema, evitando así que pase como ChatGPT, que depende de los datos con los que fue entrenado en 2021, y que ya se han quedado obsoletos en algunos casos.

Necesitas entrar en una lista de espera para empezar a usar la función Chat de Bing. Para hacerlo, tienes que ir a Bing.com, la web oficial del buscador, y en la fila de opciones de arriba pulsar en la opción Chat.



Esto te va a llevar directamente al chat por IA de Bing, pero si todavía no se te ha activado tendrás que pulsar un botón para añadir tu cuenta de Microsoft a la lista de espera. Cuando lo hagas, solo tendrás que esperar hasta que por fin se te active.



Si quieres adelantar puestos en la lista de espera, tendrás mayor prioridad haciéndolo con tu cuenta de Microsoft, o estableciendo las opciones nativas de Microsoft en su PC como usar Edge y Bing por defecto en el PC. También se recomienda descargar la aplicación Bing para adelantar puestos. Cuando llegue tu turno, Microsoft te enviará un correo electrónico para avisarte.