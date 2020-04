El brote de coronavirus crea nuevos desafíos para la recuperación de adicciones

SEATTLE.- Charlie Campbell, casi 13 años sobrio, se siente probado hoy más que nunca para mantenerse así.

Su padre se está recuperando de COVID-19 en un hospital suburbano de Seattle. Su madre, que tiene demencia, vive en una instalación que ahora prohíbe visitas debido al virus. Un buen amigo se suicidó recientemente.

La semana pasada, Campbell, de 61 años, intentó su primera reunión en línea de Alcohólicos Anónimos. Su internet era inestable y no pudo hablar. La reunión no le dio la paz y la serenidad que ansiaba.

"Soy una persona cara a cara", dijo Campbell. Aún así, no ha recaído.

La pandemia de coronavirus está desafiando a los millones que luchan contra la adicción a las drogas y al alcohol y amenazando el progreso de Estados Unidos contra la crisis de los opioides, dijo el Dr. Caleb Alexander de la escuela de salud pública de Johns Hopkins.

Las personas en recuperación confían en el contacto humano, dijo Alexander, por lo que cuanto más se necesite el distanciamiento social, "las personas más tensas pueden sentirse".

Los terapeutas y los médicos están encontrando formas de trabajar con los pacientes en persona o por teléfono y tratando de mantenerlos en tratamiento. Y muchos están encontrando nuevas reservas de fuerza para mantenerse en recuperación.

En Olympia, Washington, una clínica para la adicción a los opioides ahora se encuentra con pacientes al aire libre y ofrece recetas más largas del medicamento buprenorfina para el tratamiento, cuatro semanas, en lugar de dos, para reducir las visitas y el riesgo de infección, dijo la directora médica, la Dra. Lucinda Grande.

En otros lugares, los funcionarios federales de salud están permitiendo que los pacientes lleven a casa la metadona, otro medicamento de tratamiento. Y emitieron una guía de emergencia para facilitar a los profesionales de adicciones ofrecer ayuda por teléfono, sin obtener el consentimiento por escrito requerido para compartir los registros de los pacientes.

Con ciudades y estados bloqueados, se están formando grupos de apoyo en línea, entre ellos un grupo global iniciado por un trabajador tecnológico del área de San Francisco que se llama One Corona Too Many. En el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, con más de 6,000 reuniones semanales, los organizadores ofrecen pautas sobre las mejores prácticas y tutoriales sobre cómo configurar llamadas de videoconferencia.

Reagan Reed, quien dirige la Asociación Intergrupal de AA de Nueva York, dijo que ha habido inconvenientes. Algunos grupos no sabían cómo cambiar la configuración a privada, otros superaron su capacidad y revelaron números de teléfono.

En los suburbios de Boston, Catherine Collins, una alcohólica en recuperación de 56 años, dijo que ha sido un ajuste asistir a las reuniones de AA a través de la plataforma en línea Zoom.

Collins, quien ha estado sobrio desde 1998 y trabaja para Spectrum Health Systems, el proveedor de tratamiento de adicciones más grande del estado, dijo que preservar cierta interacción social es fundamental para las personas en recuperación.

"Las personas necesitan hablar sobre lo que está sucediendo en el mundo porque si no lo hacen, corren el riesgo de tomar una bebida", dijo. "Es más importante que nunca tener esperanza, y eso es lo que dan estas reuniones".

La pérdida de empleo es un golpe para algunos, justo cuando comienzan a reconstruir sus vidas.

Courtney Keith, camarera y madre de una niña de 13 años en Toledo, Ohio, dijo que pasó los últimos cuatro años pagando multas debido a sus problemas pasados cuando era adicta a las drogas y al alcohol. Perdió su trabajo cuando el estado prohibió la cena.

“Vivía de cheque en cheque. No tengo ahorros ", dijo el hombre de 33 años. Ella solicitó un trabajo en una tienda de comestibles y buscó en sus escondites sueltos de cambio, juntando unos pocos cientos de dólares.

Ella se mantiene en contacto cercano con su patrocinador de recuperación. “No he pensado en usar, pero todos somos diferentes. ¿Qué pasa si esto conduce a una recaída masiva? ella dijo.

Campbell, una enfermera jubilada, maneja desde su casa en Nuevo México hasta el estado de Washington para ver a sus padres nuevamente. Recibió buenas noticias la semana pasada: la última prueba COVID-19 de su padre fue negativa.

Dijo que volverá a intentar las reuniones en línea, pero planea apoyarse principalmente en llamadas telefónicas con un amigo de toda la vida y el apoyo emocional de su esposa. "En el corto plazo, solo tienes que caminar por la línea media e intentar encontrar lo bueno en todo esto", dijo Campbell, "y saber que no va a durar para siempre".