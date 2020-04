El anime Honzuki no Gekokujou ya cuenta con 26 episodios

Hongo Mitsuru, el director de la serie había expresado a través de Twitter que la serie estaba finalizada hasta el episodio 26, más tarde elimino el tuit.

El mensaje publicado expresaba lo siguiente:

“La transmisión del episodio 15 en adelante ha comenzado desde hoy. Aunque han sido tiempos difíciles lo único que podemos hacer es seguir adelante. Afortunadamente, la producción ya está terminada hasta el episodio 26. Así que podrán disfrutar de la serie por un tiempo.”

El anime actualmente se encuentra en su cuarta temporada la cual continua en emisión desde el pasado 4 de abril.

La primera parte se estrenó en octubre de 2019. Además, un OVA fue lanzado el pasado 10 de marzo.

Por su parte, Kazuki comenzó las publicaciones de las novelas en el sitio web Shōsetsuka ni Narō en 2013, y You Shiina ilustra la edición impresa.

Este mensaje funge como una esperanza para los fanáticos, puesto que con la situación por la que atraviesa actualmente Japón por los efectos del Coronavirus en el país, varias series están suspendiendo su transmisión.

Sinopsis de Honzuki no Gekokujou:

Motosu Urano, una estudiante universitaria amante de los libros quien recientemente obtuvo su certificación como bibliotecaria y que se suponía iba a comenzar el trabajo de sus sueños después de graduarse, muere durante un terremoto al quedar aplastada debajo de su enorme colección de libros.

Deseando reencarnar con el único deseo de continuar leyendo, reencarna en un mundo con un bajo nivel de alfabetización y muy pocos libros, limitados solo a la nobleza del mundo. Mientras se acopla a su nueva vida como la hija de cinco años de un soldado humilde, ahora llamada Mayne, no importa cuánto quiera leer, no hay forma de tener acceso a los libros. Si no hay libros, ¿qué haces? Por supuesto, tú mismo los haces…

Su objetivo ahora será convertirse en bibliotecaria sin importar qué, y vivir una vida rodeada de libros, pero esta vez, elaborándolos ella misma.