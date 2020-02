El alcalde de Boston pide a Sony reconsiderar su asistencia al PAX East 2020

Uno de los eventos de videojuegos más importantes del año es el PAX East 2020, el cual tendrá lugar en Boston, Massachusetts, lamentablemente los eventos tecnológicos se han visto afectados por el coronavirus (COVID-19), siendo este tipo de eventos multitudinarios congrega mucha gente de diferentes nacionalidades.

En cuanto a las empresas de tecnología son muchos los que han decidido no asistir, similar a lo ocurrido en la MWC en España, solo que en esta ocasión es Sony quien decide no asistir por seguridad lo cual no ha terminado por agradar al alcalde de Boston, Marty Walsh.

La postura del alcalde contrasta completamente con Sony y piensa que su decisión esta basada en miedo, por lo que terminara dañando ciertos sectores de la ciudad y más importante propagara el miedo sobre la enfermedad, inclusive un sentimiento antiasmático.

El alcalde Walsh mandó una carta al presidente de Sony, Kenichiro Yoshida, invitándolo a reconsiderar su postura.

“Boston está unido en nuestros esfuerzos para disipar estos dañinos y equivocados miedos. Estamos apoyando negocios y comunidades locales que han sido negativamente impactadas y estamos demostrando como es una ciudad fuerte, diversa y orgullosa”, expresó Walsh a Sony.

De acuerdo con Walsh, las probabilidades de infectarse con el virus en Boston y Massachusetts son muy bajas y que la decisión basada en miedo de Sony hace que “se refuercen los estereotipos dañinos en las que generaciones de asiáticos habían trabajado para desarmar”. De hecho se informó que el evento se llevará a cabo conforme a lo planeado y con “limpieza y saneamiento mejorados”.