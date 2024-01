¿El Príncipe Encantador de Shrek sería guapo en la vida real? La IA lo revela

El Príncipe Encantador de Shrek es uno de los personajes más conocidos de los cuentos de hadas. Su nombre se usa para referirse al príncipe que rescata a la princesa de su destino y vive con ella feliz para siempre. Sin embargo, en la película no logra salvar a Fiona porque Shrek se adelanta.

El Príncipe Encantador no tiene un nombre propio. En los cuentos de hadas originales, como La Cenicienta o La Bella Durmiente, no se identifica con ningún nombre. El término “Príncipe Encantador” se popularizó con la adaptación cinematográfica de Disney de La Cenicienta en 1950, donde se le llama así en la canción “So This is Love”.

En la saga de Shrek, es el hijo de la Hada Madrina y el villano principal de la segunda y tercera película. En estas películas, se le da el nombre de “Charming”.

¿Cómo sería el Príncipe Encantador en la vida real según la Inteligencia Artificial?

Para responder a esta pregunta, hemos usado la herramienta de Midjourney, una inteligencia artificial que puede crear imágenes a partir de texto. Esta IA se basa en el análisis de las palabras y en el aprendizaje de los estilos artísticos para crear lienzos con imágenes realistas y de alta calidad.

Este es el resultado que nos ha devuelto después de preguntarle cómo se vería el Príncipe Encantador en la vida real:

Así se vería el Príncipe Encantador en la vida real según la Inteligencia Artificial de Midjourney

El Príncipe Encantador tiene un aspecto elegante y atractivo, con un estilo que recuerda al de los personajes de Disney. Su expresión facial transmite confianza y simpatía, y su pose es dinámica y natural.

El Príncipe Encantador es un arquetipo de héroe romántico, que representa el ideal de caballerosidad, nobleza y belleza. Sin embargo, también puede ser visto como un personaje plano y aburrido, que carece de profundidad y personalidad. Algunos críticos han señalado que es un ejemplo de machismo y sexismo, ya que se basa en el rescate de la princesa como un trofeo y no como una persona con agencia propia.