El New York Times demanda a Microsoft y al fabricante de ChatGPT, OpenAI, por infracción de derechos de autor

ESTADOS UNIDOS.- El New York Times demandó este miércoles a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor, abriendo un nuevo frente en la cada vez más intensa batalla legal por el uso no autorizado de trabajos publicados para entrenar tecnologías de inteligencia artificial.

The Times es la primera organización de medios estadounidense importante que demanda a las empresas, a los creadores de ChatGPT y a otras plataformas populares de inteligencia artificial, por cuestiones de derechos de autor asociadas con sus obras escritas.

¿Qué dice la demanda?

Según el mismo medio, la demanda, presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, sostiene que millones de artículos publicados por The Times se utilizaron para entrenar chatbots automatizados que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información confiable .

Esta demanda no incluye una compensación monetaria exacta; sin embargo, dice que los acusados deberían ser considerados responsables de "miles de millones de dólares en daños legales y reales" relacionados con la "copia y uso ilegal de las obras excepcionalmente valiosas del Times".

Asimismo, exige a las empresas que destruyan cualquier modelo de chatbot y datos de capacitación que utilicen material protegido por derechos de autor del Times .

Contornos legales emergentes de las nuevas tecnologías de IA

La demanda podría poner a prueba los contornos legales emergentes de las tecnologías de inteligencia artificial generativa y podría tener importantes implicaciones para la industria de las noticias.

The New York Times, informa, está entre un pequeño número de medios que han construido modelos de negocios exitosos a partir del periodismo en línea, pero docenas de periódicos y revistas se han visto obstaculizados por la migración de los lectores a Internet.

Al mismo tiempo, OpenAI y otras empresas de tecnología de IA (que utilizan textos y datos de todo el internet) están atrayendo miles de millones de dólares en financiación, valorando los inversores actualmente a OpenAI en más de 80 mil millones de dólares.

Microsoft ha comprometido 13 mil millones de dólares para OpenAI y ha incorporado la tecnología de la compañía en su motor de búsqueda Bing.

"Los demandados buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo", dice la demanda, acusando a OpenAI y Microsoft de "usar el contenido del Times sin pago para crear productos que sustituyen al Times y le roban audiencia" .

Sin embargo, los acusados no han tenido oportunidad de responder ante el tribunal.

Uso no compensado de la propiedad intelectual

De acuerdo al artículo publicado por el mismo NY Times, las preocupaciones sobre el uso no compensado de la propiedad intelectual por parte de los sistemas de IA se han extendido por las industrias creativas, dada la capacidad de la tecnología para imitar el lenguaje natural y generar respuestas escritas sofisticadas a prácticamente cualquier mensaje .

La demanda presentada el miércoles sigue, aparentemente, a un punto muerto en las negociaciones que involucran a The Times, Microsoft y OpenAI. En su denuncia, el Times dijo que se acercó a Microsoft y OpenAI en abril para plantear preocupaciones sobre el uso de su propiedad intelectual y explorar “una resolución amistosa”, que posiblemente implique un acuerdo comercial y “barandillas tecnológicas” en torno a los productos de IA generativa; no obstante, el medio menciona que las conversaciones no llegaron a ninguna resolución.

Competidores potenciales

Además de buscar proteger la propiedad intelectual, la demanda de The Times presenta a ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial como competidores potenciales en el negocio de las noticias, ya que, al momento de preguntar a los chatbots sobre eventos actuales u otros temas de interés periodístico o noticioso, pueden generar respuestas basadas en lo ya generado y publicado del Times.

Por esta razón, el periódico expresa la preocupación de que los lectores queden “satisfechos” con la respuesta de un chatbot y rechacen visitar el sitio web del Times, reduciendo así el tráfico web que puede traducirse en publicidad e ingresos por suscripciones.

En la demanda se citan varios ejemplos en los que un chatbot proporcionó a los usuarios extractos casi textuales de artículos del Times que, de otro modo, requerirían una suscripción paga para verlos. Además, afirma que OpenAI y Microsoft pusieron especial énfasis en el uso del periodismo del Times en el entrenamiento de sus programas de IA debido a la percepción de confiabilidad y precisión del material.

Medios, Inteligencia Artificial y acuerdos legales

Las organizaciones de medios han pasado el año pasado examinando las implicaciones legales, financieras y periodísticas del auge de la IA generativa.

Algunos medios de comunicación ya han llegado a acuerdos para el uso de su periodismo, como The Associated Press (AP), que llegó a un acuerdo de licencia en julio con OpenAI, y Axel Springer, la editorial alemana a la que pertencen Politico y Business Insider, hizo lo mismo este mes. Sin embargo, hasta el momento, los términos de esos acuerdos permanecen sin revelarse.

OpenAI cree que los creadores y propietarios de contenido deberían beneficiarse de la tencnología de IA

Luego de que se anunció el acuerdo con Axel Springer, un portavoz de OpenAI dijo que la compañía respeta “los derechos de los creadores y propietarios de contenido y cree que deberían beneficiarse de la tecnología de IA” .

Por otro lado, el New York Times también explora y trabaja en cómo utilizar esta nueva tecnología.

Recientemente, el periódico contrató a un director editorial de iniciativas de inteligencia artificial para establecer protocolos para el uso de IA en la sala de redacción y examinar formas de integrar la tecnología en el periodismo de la empresa .

The Times alega el daño potencial a su marca por la IA

La demanda también destaca el daño potencial a la marca del Times a través de las llamadas “alucinaciones” de IA, un fenómeno en el que los chatbots insertan información falsa que luego se atribuye erróneamente a una fuente .

La denuncia cita varios casos en los que Bing Chat de Microsoft proporcionó información incorrecta que se decía provenía de The Times, incluidos resultados de "los 15 alimentos más saludables para el corazón", 12 de los cuales no fueron mencionados en un artículo del periódico.

Si The Times y otras organizaciones de noticias no pueden producir y proteger su periodismo independiente, habrá un vacío que ninguna computadora o inteligencia artificial podrá llenar", se lee en la denuncia citada por el mismo NY Times. "Se producirá menos periodismo y el costo para la sociedad será enorme".

The New York Times ha contratado al prestigioso bufete de abogados Susman Godfrey como su representante legal externo principal para el litigio.

Con información de The New York Times (no se utilizó la IA generativa para la elaboración de esta nota).

