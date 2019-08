El Huawei Mate 30 podría no tener las aplicaciones de Google

Un nuevo rumor señala que el nuevo Huawei Mate 30 podría no contar con las aplicaciones de Google tras el veto estadounidense. Estar en la lista negra del Departamento de Comercio, implicaría que Huawei no pueda hacer negociaciones con otras compañías, por lo que no podría incluir el sistema operativo Android.

Según Reuters, el nuevo Mate 30 no contaría con las apps nativas de Google a pesar de que el gobierno estadounidense brindara una prórroga; todo parece indicar que ésta no aplicará para los nuevos productos, indica Unocero.

«Huawei continuará utilizando el sistema operativo Android y el ecosistema si el gobierno de Estados Unidos nos permite hacerlo. De lo contrario, continuaremos desarrollando nuestro propio sistema operativo y ecosistema«, señaló el portavoz de Huawei, Joe Kelly.

Si esto es realidad, entonces el Mate 30 se olvidaría apps como Gmail, Google Maps, Google Play o cualquier otra plataforma de la compañía.

Ahora bien, pese a que Huawei ya se encuentre desarrollando su propio sistema operativo, Harmony OS, la compañía ha mencionado que no se trata de un software diseñado específicamente para smartphones, pero sí podría tratarse de una alternativa en caso de que los dispositivos móviles tengan que abandonar Android.

El Huawei Mate 30 podría presentarse el 18 de septiembre en Munich, así que sólo tendremos que ser pacientes para saber si el smartphone contará con las aplicaciones de Google o no.

De igual modo, sólo sabremos hasta la presentación la fecha de llegada, disponibilidad, precio y otros aspectos.