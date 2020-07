Ejecutivos chinos reciben inyecciones 'pre-test' en carrera de vacunas

En la carrera mundial por fabricar una vacuna contra el coronavirus, una empresa estatal china se jacta de que sus empleados, incluidos los altos ejecutivos, recibieron vacunas experimentales incluso antes de que el gobierno aprobara las pruebas en personas.

"Ayudar a forjar la espada de la victoria", se lee en una publicación en línea de SinoPharm con imágenes de líderes de la compañía que, según dice, ayudó a "probar previamente" su vacuna.

Ya sea que se vea como un sacrificio heroico o una violación de las normas éticas internacionales, el reclamo subraya las enormes apuestas a medida que China compite con las empresas estadounidenses y británicas para ser el primero con una vacuna para ayudar a poner fin a la pandemia, una hazaña que sería tanto científica como científica.

"Obtener una vacuna COVID-19 es el nuevo Santo Grial", dijo Lawrence Gostin, un experto en leyes de salud pública mundial en la Universidad de Georgetown. "La competencia política para ser el primero no es menos importante que la carrera por la luna entre Estados Unidos y Rusia".

China se ha posicionado para ser un fuerte contendiente. Ocho de las casi dos docenas de vacunas potenciales en varias etapas de pruebas en humanos en todo el mundo son de China, la mayoría de cualquier país. Y SinoPharm y otra compañía china ya han anunciado que están entrando en las pruebas finales.

Tanto China como SinoPharm han invertido mucho en una tecnología probada y verdadera: una vacuna "inactivada" producida al cultivar todo el virus en un laboratorio y luego matarlo, así es como se hacen las vacunas contra la polio. Los principales competidores occidentales utilizan tecnología más nueva y menos probada para atacar la proteína "espiga" que recubre el virus.

Esa proteína es "un buen lugar para apostar", dijo el Dr. Gary Nabel, director científico de la compañía farmacéutica francesa Sanofi, en una reunión de la industria de biotecnología de Estados Unidos. Pero “es bueno tener algo de diversidad. Me gusta el hecho de que hay una vacuna completa inactivada. Eso proporciona una alternativa en caso de que uno de estos falle”.

La afirmación de SinoPharm de que 30 "voluntarios especiales" se arremangaron incluso antes de que la compañía obtuviera permiso para su estudio inicial en humanos plantea preocupaciones éticas entre los observadores occidentales. La publicación de la compañía cita un "espíritu de sacrificio" y muestra a siete hombres con trajes y corbatas: una mezcla de científicos, empresarios y un funcionario del Partido Comunista con experiencia en propaganda militar.

"La idea de personas dispuestas a sacrificarse ... es bastante esperada en China", dijo Yanzhong Huang, un experto en salud global en el Consejo de Relaciones Exteriores, una organización sin fines de lucro de Estados Unidos.

Pero con la vacunación de funcionarios corporativos y gubernamentales, otros empleados "podrían sentir presión para participar. Eso violaría el principio voluntario ", que es una piedra angular de la ética médica moderna, dijo Huang.

La primera ronda de pruebas en humanos, un ensayo de Fase 1, requiere el permiso de los reguladores de drogas de un país, que deciden si hay suficientes pruebas de laboratorio y animales para justificar el intento.

SinoPharm, que no quiso hacer comentarios para esta historia, está probando dos candidatos a vacunas que recibieron permiso del gobierno para los ensayos de Fase 1 a mediados o fines de abril. En una publicación en la cuenta oficial de WeChat de su subsidiaria, la compañía dice que realizó su "prueba previa" a fines de marzo "para hacer que las vacunas lleguen al mercado lo antes posible".

No sería el único atajo que China está tomando. A fines de junio, el gobierno dio una aprobación especial para que los militares usen una vacuna experimental hecha por otra compañía, CanSino Biologics, omitiendo las pruebas finales necesarias para probar si realmente funciona. CanSino ahora dice que está en conversaciones con otros cuatro países para hacer esa investigación.

Algunos participantes en el primer ensayo clínico CanSino en marzo dijeron en publicaciones en redes sociales que los investigadores del proyecto afirmaron que habían sido inyectados el 29 de febrero, antes de que los reguladores dieran el visto bueno al estudio. Un investigador dijo que el líder del equipo Chen Wei, un reconocido virólogo militar, fue el primero en recibir la vacuna experimental, dijo uno de los participantes a Beijing News.

CanSino y la Academia de Ciencias Médicas Militares de Chen rechazaron solicitudes de información y entrevistas. La Administración Nacional de Productos Médicos, que aprueba los ensayos de vacunas, también declinó hacer comentarios.

En mayo, un científico ruso le dijo a la agencia de noticias RIA Novosti que él y otros investigadores también se habían vacunado antes de los estudios aprobados. "Es en defensa propia para que podamos seguir trabajando" en una vacuna, dijo Alexander Gintsburg del instituto de investigación Gamaleya con sede en Moscú.

"Todos están vivos, bien y alegres", agregó.

La Asociación de Organizaciones de Investigación Clínica de Rusia condenó la acción como una "violación grave de los fundamentos de la investigación clínica, la ley rusa y las regulaciones internacionales universalmente aceptadas". Pero aproximadamente un mes después, Rusia lanzó su primer estudio de vacuna, utilizando el producto Gamaleya.

Los ejemplos de científicos que experimentan en sí mismos abundan en la historia médica.

Alrededor de 1900, Pierre Curie, el esposo de Marie Curie, le quemó deliberadamente el brazo con radio como parte de sus experimentos de radiación. En la década de 1950, Jonas Salk probó su exitosa vacuna contra la poliomielitis en sí mismo y en su familia. En la década de 1980, el Dr. Barry Marshall de Australia bebió un caldo cargado de bacterias como parte de su búsqueda para demostrar que los gérmenes, no el estrés, causan úlceras estomacales. Él estaba en lo correcto.

Y en China en la década de 1970, una investigadora llamada Tu Youyou, que trabajaba en un programa militar secreto, descubrió un importante medicamento contra la malaria que primero probó en sí misma. En 2015, ganó un Premio Nobel.

Con una vacuna COVID-19, el orgullo nacional está en juego. El presidente Xi Jinping prometió que cualquier vacuna hecha en China sería un "bien público global".

Todo esto está teniendo lugar mientras China se esfuerza por superar años de escándalos de drogas, el último en 2018 cuando las autoridades retiraron una vacuna contra la rabia y luego anunciaron que los lotes de vacunas DPT para niños contra la difteria, la tos ferina y el tétanos no fueron efectivos.

Dar la inyección experimental temprano a los empleados de SinoPharm "envía una señal al pueblo chino: 'Ustedes no deberían preocuparse por la seguridad de la vacuna'", dijo Huang.

Los científicos debaten con vehemencia la autoexperimentación porque lo que le sucede a una o algunas personas fuera de un estudio bien diseñado es una anécdota, no una evidencia. Más de 600,000 niños en edad escolar de EE. UU. Tuvieron que recibir la vacuna de Salk o una vacuna ficticia para probar la protección contra la poliomielitis. Tardó casi otra década en validar la teoría del germen de úlcera de Marshall, que también le valió un Nobel.

Las reglas éticas internacionales modernas requieren que los participantes en la investigación médica estén plenamente informados y consientan libremente. En los Estados Unidos, los estudios que involucran a personas deben recibir la aprobación de una "junta de revisión de investigación", y la mayoría de las instituciones de investigación de los Estados Unidos declaran explícitamente que no hay excepción a la aprobación de la junta para la autoexperimentación.

"Los empleados pueden no ser los mejores voluntarios porque los empleados tienen una relación que no es igual", dijo el Dr. Derrick Au, director de bioética de la Universidad China de Hong Kong.

Aún así, dijo que las preguntas sobre la ética médica de China podrían desaparecer si una de sus vacunas COVID-19 finalmente funciona. "Es difícil argumentar en contra del éxito", dijo Au.

William Lee, del Instituto Milken, un grupo de expertos en Santa Mónica, California, que rastrea el progreso de la vacuna COVID-19, dijo que, debido a los escándalos pasados de China, "si tienen éxito como los primeros con un producto viable en el mercado, Será mejor que sea tan prístino, tan puro que las personas que están fuera de China estén dispuestas a comprarlo ".