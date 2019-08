EU no renovará negocios comerciales con China

Donald Trump ha cambiado de parecer respecto a renovar las licencias comerciales entre las empresas de Estados Unidos y Huawei, según se dio a conocer en una conferencia de prensa en donde declaró que no harán negocios con el fabricante chino.

De acuerdo con Bloomberg, Trump ha decidido suspender el sistema de licencias que permitiría trabajar a empresas de su país con Huawei, justo apenas cuando la marca dio a conocer el lanzamiento de Harmony OS y declaró que de ser necesario se usaría de forma inmediata.

Recordemos que el plazo para determinar el futuro de la marca terminaba precisamente el 19 de agosto, pero con este anuncio parece que se ha anticipado la decisión que se espereba fuera favorable. Textualmente el presidente de los Estados Unidos declaró que “nosotros no vamos hacer negocios con Huawei”, eso no significa que no estemos de acuerdo con hacer un acuerdo, pero no se hará negocios con Huawei”.

Al menos 50 empresas de dicho país habían aplicado para la licencia de trabajo con huawei durante la prohibición impuesta, El secretario de comercio Wilbur Ross, dijo que las decisiones respecto a las licencias permanecen “pendientes”, por lo que no se pierde toda la esperanza.

De forma indirecta, se especula que la decisión se tomó después que China decidió dejar de comprar productos agrícolas de ese país, si bien en ese aspecto no tiene Huawei ninguna relación, pero es una forma de presionar en la guerra comercial entre los dos países.

Falta saber la decisión que tomará Huawei ante la prohibición de trabajar con empresas indispensables para fabricar smartphones, como lo son Qualcomm y Google entre otras, con suerte este chantaje comercial le funcione y vuelva acceder a dar el permiso, con información de Poder PDA.