EA elimina las celebraciones 'tóxicas' en FIFA 21

Según el editor de la serie EA, un par de celebraciones que contribuyeron a "comportamientos tóxicos" en línea no volverán en FIFA 21 cuando el juego se lance el 9 de octubre.

EA ha confirmado con Eurogamer, mencionando que FIFA 21 no incluirá las celebraciones "Shush" y "A-OK" posteriores al gol de los juegos anteriores. El primero fue utilizado con frecuencia por la comunidad en línea para perder el tiempo siguiendo puntajes, mientras que el segundo tiene cierta semejanza con un gesto popularizado por los supremacistas blancos. Una expresión similar se eliminó de Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone el mes pasado.

"La comunidad nos dijo que hay comportamientos tóxicos en el juego y queríamos asegurarnos de eliminarlos", explicó el productor principal de juego Sam Rivera durante un evento previo de julio. "Así que eliminamos algunas de las celebraciones que la gente pensaba que no eran la mejor idea para tener en el juego".

FIFA 21 también implementará nuevas medidas de ahorro de tiempo para evitar que los jugadores jueguen en partidos en línea, como limitar la cantidad de tiempo durante secuencias como saques de esquina y penales. Ciertas cinemáticas, incluidas las escenas de equipos que caminan de regreso a sus lados del campo después de un gol, también se acortarán o eliminarán por completo para que la experiencia en línea sea más fluida.