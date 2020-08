EA Play se lanza en Steam el 31 de agosto

EA Play, el servicio de suscripción anteriormente conocido como EA Access, llegará a Steam el 31 de agosto.

En una nueva página central en Steam, el servicio reveló su fecha de lanzamiento, así como una selección de los juegos disponibles para los suscriptores al momento del lanzamiento.

Estos incluyen títulos como Titanfall 2, Star Wars: Battlefront 2, Battlefield 5, Los Sims 4, Dragon Age: Inquisition, Mass Effect 3 y EA Originals como A Way Out, Sea of Solitude, Unravel y Fe.

EA Play es el nuevo nombre de EA Access y Origin Access , después de que el editor fusionó sus servicios y los renombró a partir de la semana pasada, al tiempo que cambió el nombre de su evento anual adyacente al E3 de EA Play a EA Play Live.

EA Play cuesta $4.99 dólares por mes, independientemente de la plataforma, y brinda acceso a una biblioteca de juegos, así como descuentos de membresía del 10% en compras seleccionadas, como títulos completos, pases de temporada y DLC.

El editor se ha estado preparando para este anuncio en los últimos meses al lanzar una ola de títulos en Steam , un movimiento que reforzó significativamente las ganancias de la compañía el último trimestre .

"Desde el momento en que eliminamos nuestros juegos de Steam, ha habido un aumento dramático en la cantidad de servicios de juegos, lo que uno pensaría que sería realmente bueno para los jugadores", dijo el año pasado el vicepresidente senior de EA, Mike Blank, cuando el editor anunció por primera vez que lo haría. volver a Steam.

"Pero creo que, en muchos casos, es exactamente lo contrario. Crea más dificultades para los jugadores, y ofrecer opciones a los jugadores, desde mi perspectiva y hablando en nombre de EA, es realmente fundamental. Es una oportunidad para hacerlo posible para las personas jugar donde quieran, para reducir esa fragmentación y hacerlo más sin fricciones ... Reducir esa fragmentación es realmente importante. Es lo primero que podemos hacer con el jugador ".