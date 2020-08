EA Access y Origin Access pasarán a llamarse 'EA Play'

EA se encuentra pasando por una transición en la tendencia de su marca, precisamente en sus servicios de EA Acces y EA Origin, pasando a convertirse en EA Play.

El cambio de la marca no requerirá ninguna clase de esfuerzo adicional o que los jugadores cambien su suscripción actual. La compañía describe el cambio de marca como "un paso importante en la optimización de nuestros servicios para garantizar que ser miembro de EA Play sea la mejor manera de jugar", en una nueva publicación de blog. EA Access actualmente tiene un precio $4,99 dólares al mes o $29,99 al año.

Origin Access tiene el mismo precio, con Origin Access Premier que cuesta $14,99 al mes o $99,99 al año.

La racionalización es la palabra clave; Piense en el esfuerzo por el que WarnerMedia está atravesando para intentar cambiar el nombre de su casa de servicios de transmisión en dos opciones simples ahora: HBO Max y HBO. Al deshacerse del nombre HBO Now y eliminar HBO Go, en teoría es más fácil para los consumidores encontrar el servicio que desean y suscribirse a él. Es probable que EA tenga la esperanza de que la combinación de EA Access y Origin Access en un solo banner facilite a las personas la compra. La medida se produce justo cuando EA se está preparando para llevar sus servicios de suscripción a Steam, y es probable que el cambio de marca no sea una coincidencia.

"EA Access y Origin Access Basic se convertirán en EA Play, y Origin Access Premier cambiará a EA Play Pro", señala la publicación del blog, y agrega que EA "agregará aún más en los próximos meses, comenzando con desafíos exclusivos en el juego y recompensas mensuales para miembros en títulos seleccionados ".

Las exclusivas incluirán “desafíos y recompensas de acceso anticipado como paquetes de Ultimate Team, artículos de tocador exclusivos, cosméticos y más”, pero variarán según el título. Como parte del cambio, el evento EA Play anual de EA que se lleva a cabo en el E3 se convertirá en EA Play Live.

Los cambios en EA Access, Origin Access y Origin Access Premier entrarán en vigor el 18 de agosto.