Dr. Disrespect rompe el silencio tras baneo de Twitch

WASHINGTON, D.C.- Lo que probablemente haya escuchado: tres meses después de haber firmado un contrato exclusivo de dos años con Twitch por una cantidad de dinero "que cambia la vida", Twitch, sin embargo, ha "prohibido permanentemente" a Guy Beahm, también conocido como Dr. Disrespect, por algo que hizo en violación de las reglas de la compañía.

Lo que podría estar pensando: es demasiada coincidencia que la desaparición abrupta de su canal ocurra un solo día después de que Twitch anunció que comenzaría a prohibir permanentemente las transmisiones por acoso sexual y abuso.

La verdad: actualmente no sabemos si Twitch incluso ha prohibido a Beahm, mucho menos los hechos en torno a por qué desapareció Disrespect el viernes, porque la compañía se ha negado repetidamente a confirmar incluso una prohibición a The Verge, y se negó a negar una nueva declaración de Beahm Esta noche afirma que Twitch ni siquiera le dirá lo que está pasando.

Es la primera palabra de Beahm desde que su canal desapareció abruptamente de Twitch el viernes por la tarde, y está claramente diseñado para sugerir que Twitch está equivocado. Tal vez él sabe muy bien lo que está sucediendo y se esconde detrás de las palabras "razón específica", pero no tenemos evidencia actual de nada en este momento; nuevamente, ni Twitch ni Irrespeto han confirmado que está siendo suspendido, mucho menos prohibido, y mucho menos permanentemente. Para ser franco, no hemos visto nada que descarte la posibilidad de que la falta de respeto se haya quitado de Twitch por alguna razón, por improbable que parezca.

La idea de que se le haya prohibido permanentemente originalmente surgió de segunda mano, de fuentes que hablaron anónimamente a través de otros en Twitter, y las dos personas que tuitearon desde entonces explicaron que no estaban dispuestos o no podían compartir la razón. Desde entonces, Kotaku ha corroborado una prohibición con tres fuentes adicionales, pero por alguna razón inexplicable en la actualidad, Twitch no llegará tan lejos. Ocasionalmente, en el pasado, hemos visto a las empresas hacer eso porque prefieren la comprensión actual de una situación en el mundo, incluso cuando esa comprensión es incorrecta.

Lo único que Twitch ha proporcionado es esta declaración, que declinó conectarse a Beahm, incluso cuando explicamos que deja abierta la posibilidad de que Beahm no haya sido prohibida.

“Como es nuestro proceso, tomamos las medidas apropiadas cuando tenemos evidencia de que un transmisor ha actuado en violación de nuestros Lineamientos de la Comunidad o Términos de Servicio. Esto se aplica a todos los streamers, independientemente de su estado o importancia en la comunidad ".

Es muy posible que todo se revele a su debido tiempo, y todas las publicaciones que actualmente informan que el Dr. Disrespect ha sido prohibido permanentemente se verán justificadas después del hecho. Quizás también haya una muy buena razón por la cual algunos hechos deben ser retenidos.

Los únicos hechos disponibles en este momento son que el Dr. Disrespect ha desaparecido de Twitch; Twitch y Beahm no dirán por qué; y mucha gente se pregunta cuándo lo sabremos todos.

