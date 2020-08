Doom Eternal presenta The Ancient Gods, la primera expansión para la campaña

Bethesda lanzó el primer avance de la próxima expansión de Doom Eternal, durante el día de hoy en su evento la QuakeCon.

The Ancient Gods Part One, como se llama formalmente a la expansión, continúa después de los eventos de Doom Eternal, cuando nos enteramos de que todos los que advirtieron al Doomslayer que no debería seguir jugando con las fuerzas supercósmicas más allá de su comprensión eran algo así como Derecha.

"El infierno se desgarró, el cielo se desgarró y la leyenda de Slayer creció", explicó el director creativo Hugo Martin durante la presentación de Welcome to QuakeCon. "Su alboroto de destrucción salvó a la humanidad de la extinción, pero tuvo un costo. Ahora hay un desequilibrio de poder en los cielos, y el verdadero gobernante del universo Doom debe levantarse para arreglar las cosas. Todo es genial, muy cómico."

No se anunció la fecha de lanzamiento de The Ancient Gods Part One, pero con suerte lo obtendremos cuando se revele el avance completo durante el evento Opening Night Live de Gamescom 2020, que comienza el 27 de agosto.