Doodle especial por Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Tras los retrasos por la pandemia de COVID-19, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 finalmente llegaron, arrancando este 23 de julio. En ese contexto, Google lanzó una serie de versiones ‘especiales’ de varias de sus herramientas con motivo del gran evento deportivo para permitirte seguir todo lo que suceda durante el mismo.

Para comenzar, desde ahora puedes encontrar en su buscador el Doodle ¡Champion Island Games!, desarrollado en colaboración con el estudio de animación japonés STUDIO 4°C. Se trata de un divertido logo que, además, ofrece una serie de minijuegos de aspecto retro de 16 bits inspirados en las disciplinas y atletas que participan este año en los Juegos Olímpicos, indica Unocero.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Acompaña a Lucky, atleta de Cálico, mientras exploras el Doodle Champion Island: un mundo con siete minijuegos, oponentes legendarios, docenas de divertidas misiones secundarias y a algunos nuevos (y viejos) amigos. ¿Su misión? Vencer a cada campeón deportivo para recolectar los siete pergaminos sagrados y completar los desafíos escondidos alrededor de la isla”, describió Google en un comunicado.

Entre los deportes que se hacen presentes en este Doodle se encuentran tenis de mesa, tiro con arco, rugby, natación artística, escalada, maratón y skateboarding.

Otras formas de seguir los Juegos Olímpicos con Google

Búsqueda de Google

Cuando busques Juegos Olímpicos en Google, podrás encontrar la información más reciente sobre eventos, deportes y atletas, e incluso ver en dónde se ubica tu país en la carrera por el oro. En caso de que no puedas sintonizar los Juegos en vivo, no te preocupes: puedes ver un video resumen diario, las principales noticias y encontrar actualizaciones verificadas de emisoras oficiales de todo el mundo. Y si lo tuyo son las estadísticas, puedes visitar el sitio de Trends para ver lo último en tendencias de búsqueda sobre tus deportes favoritos.

YouTube

A partir de hoy podrás ver tanto eventos en vivo como momentos destacados de la justa a través de las emisoras olímpicas oficiales de todo el mundo, incluidas Marca Claro y Eurosport, en sus canales de YouTube. Google destaca que, a principios de este mes, también agregó contenido relacionado con los Juegos Olímpicos en su plataforma de video con la nueva serie de YouTube Originals Strive, How To Olympics, Break the Record y un largometraje documental World Debut previo a la ceremonia de apertura.

Asistente de Google

¿Quieres saber quién ganó qué disciplina? Solo pregunta «Ok Google, ¿quién ganó el baloncesto femenino en los Juegos Olímpicos?» ¿Quieres apoyar a tu país? Consúltale «Ok Google, ¿cuántas medallas tiene México en los Juegos Olímpicos?» Incluso puedes decir: «Ok Google, cuéntame un dato divertido sobre los juegos en Tokio». Ya sea que estés usando tu teléfono, altavoz, TV u otro dispositivo compatible, el Asistente de Google tendrá todos los detalles.

Street View, Google Arts & Culture y Translate

Incluso si no puedes experimentar los Juegos en persona, Google te permite realizar un recorrido virtual por el país sede con Street View. Desde montañas cubiertas de nieve y las formaciones rocosas hasta ciudades llenas de historia y cultura, puedes verlo todo sin salir de casa. O puedes explorar la artesanía tradicional de Japón y la comida; Umami Land será particularmente divertido para los foodies. Después de todo eso, es posible que te sientas inspirado para aprender un poco de japonés, y Google Translate te tiene cubierto.