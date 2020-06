Divinity Original Sin 2 recibe su mayor DLC de contenidos gratis

Larian Studios reveló esta semana que Divinity: Original Sin 2 está recibiendo un nuevo paquete DLC gratuito, mientras que también tienen una novela gráfica. Primero, la novela gráfica se llamará Divinity: Original Sin - Godwoken , y presentará eventos en el juego desde la perspectiva de los seis amanecidos de Rivellon: Ifan, Lohse, Red Prince, Sebille, Fane y Beast. Si bien no se ha revelado una fecha de lanzamiento, puede preordenar una edición estándar o una edición especial aquí . Mientras tanto, el quinto DLC gratuito para el juego principal se llamará "The Four Relics of Rivellon", que ahora está disponible para que los jugadores lo descarguen y jueguen. Puedes leer más sobre el DLC y ver trailers de todo lo que sigue.

"The Four Relics of Rivellon" es el quinto lanzamiento de DLC gratuito que se agrega a todas las versiones de Divinity: Original Sin 2 en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Es la bolsa de regalo más grande para el juego hasta ahora, agregando nuevas líneas de búsqueda, historias y enemigos. Ha sido desarrollado en colaboración con Anshar Studios y Fool's Theory. Los jugadores pueden embarcarse en una nueva aventura, con nueva grabación de voz y narración, así como peleas terriblemente nuevas y el jefe de Undead Dragon. Los jugadores serán recompensados por completar estas nuevas misiones con cuatro conjuntos de armadura repartidos por todo Rivellon e imbuidos de propiedades mágicas.

Los cuatro conjuntos de armadura incluyen:

Capitán Armor: un conjunto de armadura que puede dominar las mentes de quienes lo rodean. Cada pieza también aumenta Lucky Charm, Persuasion y Bartering.

un conjunto de armadura que puede dominar las mentes de quienes lo rodean. Cada pieza también aumenta Lucky Charm, Persuasion y Bartering. • Armadura de buitre: una armadura ligera que, cuando se completa, le da al usuario alas de buitre permanentes. El conjunto completo mejora el alcance y el daño infligido desde un terreno más alto.

una armadura ligera que, cuando se completa, le da al usuario alas de buitre permanentes. El conjunto completo mejora el alcance y el daño infligido desde un terreno más alto. Armadura de contaminación: un antiguo conjunto de armadura creada a partir del pensamiento mágico perdido hace mucho tiempo. Cada pieza ofrece resistencia al veneno, y todo el conjunto otorga inmunidad al veneno junto con una habilidad especial para generar esporas explosivas que dañarán a los enemigos en combate.

un antiguo conjunto de armadura creada a partir del pensamiento mágico perdido hace mucho tiempo. Cada pieza ofrece resistencia al veneno, y todo el conjunto otorga inmunidad al veneno junto con una habilidad especial para generar esporas explosivas que dañarán a los enemigos en combate. Armadura devoradora: se dice que hace que su portador sea casi invencible. En combate, la armadura marcará un cierto objetivo dentro del alcance. Cualquier ataque a este objetivo no puede fallar y causará daño adicional.

Como siempre, se puede acceder al contenido de cada bolsa de regalo a través del menú del juego, donde los jugadores pueden habilitar o deshabilitar de forma independiente cada función individual. Estos son compatibles con todas las bolsas de regalo anteriores ("Salón de belleza" y "Canción de la naturaleza"), y los jugadores pueden habilitar tantos o tan pocos como quieran. Tenga en cuenta que una vez habilitadas, estas funciones se transferirán a sus archivos guardados en la PC, o viceversa en Switch si tiene habilitadas las transferencias de guardado en la nube. Estas nuevas funciones son gratuitas y se descargan automáticamente al juego.